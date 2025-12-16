Les sachets filtres en non-tissé KFI 357 à 3 couches, extrêmement résistants à la déchirure s'illustrent par une puissance d'aspiration élevée et une filtration efficace des poussières pendant l'utilisation. Ils sont en outre conçus pour les sollicitations importantes, par exemple pour l'aspiration de gros déchets et de saletés humides. Développés sur mesure pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1 à 3, MV 2 et MV 3 ainsi que pour les injecteurs-extracteurs Kärcher SE 4, SE 4001 et SE 4002. Fourniture : 4 sachets.