Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.
Sac filtrant en non tissé, 3 couches, classe de poussières M, résistant aux déchirures.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|10
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.6
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|365 x 240 x 85