Turbobrosse pour meubles
Buse avec brosse rotative à entrainement par air. Nettoie les capitonages, fauteuils, canapés, coussins, lits, etc. et élimine en un tour de main les poils d'animaux, les miettes, même dans la voiture.
Fonctionnalités et avantages
Brosses rotatives actionnées par l'air
- Pour l'élimination des salissures tenaces, p.e. des poils d'animaux et des revêtements
- Aspire de façon efficace les poils d'animaux
- Aspire les salissures des tapis à poils longs
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|200 x 165 x 67
Zones d’application
- Tissu d'ameublement
- Intérieur des véhicules
- Sièges de voiture