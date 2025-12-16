L'aspirateur traîneau compact VC 3 à technologie multi-cyclone permet d'aspirer sans sac filtrant. Il n'est plus nécessaire de changer de sac et de racheter des sacs filtrants coûteux. Son réservoir à déchets transparent permet par ailleurs de savoir instantanément à quel moment le vider. D'autre part, le système sans sac élimine les odeurs désagréables ce qui ne fait pas seulement le bonheur des personnes souffrant d'allergies. Par sa taille compacte, le VC 3 se montre parfaitement polyvalent dans les appartements et les petites maisons. Il aspire en profondeur non seulement les sols durs et les moquettes mais aussi les interstices étroits et les surfaces délicates grâce au suceur fente et à la brosse pour meubles. Parmi les autres caractéristiques de l'aspirateur, on trouve le filtre hygiénique HEPA intégré qui retient efficacement les saletés les plus fines telles que le pollen et d'autres particules allergènes ou encore la position de stationnement pratique.