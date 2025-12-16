Aspirateur VC 3
L'aspirateur multi-cyclone jaune VC 3 sans sac offre de bonnes performances d'aspiration en plus d'être économique et lavable. Grâce à son réservoir à déchets transparent, vous pouvez constater d'un coup d'œil la grande efficacité de nettoyage.
L'aspirateur traîneau compact VC 3 à technologie multi-cyclone permet d'aspirer sans sac filtrant. Il n'est plus nécessaire de changer de sac et de racheter des sacs filtrants coûteux. Son réservoir à déchets transparent permet par ailleurs de savoir instantanément à quel moment le vider. D'autre part, le système sans sac élimine les odeurs désagréables ce qui ne fait pas seulement le bonheur des personnes souffrant d'allergies. Par sa taille compacte, le VC 3 se montre parfaitement polyvalent dans les appartements et les petites maisons. Il aspire en profondeur non seulement les sols durs et les moquettes mais aussi les interstices étroits et les surfaces délicates grâce au suceur fente et à la brosse pour meubles. Parmi les autres caractéristiques de l'aspirateur, on trouve le filtre hygiénique HEPA intégré qui retient efficacement les saletés les plus fines telles que le pollen et d'autres particules allergènes ou encore la position de stationnement pratique.
Fonctionnalités et avantages
Technologie multi-cycloneAucune perte de puissance d'aspiration. Vous économise de l'argent comme il ne faut pas utiliser de sac filtrant. Le bac à déchets se nettoie simplement à l'eau.
Filtre HEPA 12Attrape 99.5% des poussières et des particules. Protection de la santé. Améliore l’environnement domestique.
Émission sonore limitéeNe perturbe pas la vie journalière. Agréable d'emploi.
Enrouleur de câble automatique
Conception compacte
Spécifications
Données techniques
|Puissance absorbée (W)
|800
|Rayon d'action (m)
|7.5
|Capacité du bac à déchets (l)
|0.9
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|78
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Poids sans accessoires (kg)
|4.5
|Poids emballage inclus (kg)
|7.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Longueur flexible d'aspiration: 1.5 m
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Métal
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Suceur pour sol
- Suceur pour fentes
- Brosse plumeau
- Suceur parquet
Équipement
- Poignée équipée soft grip
- Position de stationnement pratique
- Enrouleur de câble automatique
Zones d’application
- Sols durs
- Moquettes
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)