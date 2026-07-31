En comparaison avec un nettoyage classique, la turbobrosse vapeur demande nettement moins d'effort et le travail est terminé deux fois plus vite. Elle convient parfaitement à toutes les tâches de nettoyage qui nécessitent d'ordinaire un frottage intensif. La vibration de la brosse renforce le pouvoir nettoyant de la vapeur et facilite ainsi sensiblement l'élimination des saletés. Même les endroits difficiles à atteindre tels que les joints, les recoins et les bords sont nettoyés deux fois plus vite avec la turbobrosse vapeur de Kärcher qu'avec les méthodes de nettoyage conventionnelles.