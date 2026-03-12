Le flexible de rallonge en caoutchouc de 10 m assure une plus grande flexibilité et étend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte simplement entre l'appareil et le flexible haute pression, pour un travail facilité. Le flexible en caoutchouc de qualité supérieure avec structure en acier se distingue par sa robustesse et garantit une longue durée de vie. Le flexible de rallonge supporte une pression jusqu'à 160 bars et des températures jusqu'à 80 °C. Le flexible de rallonge peut également être utilisé avec des détergents. Convient pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 8 avec raccord vissé. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur.