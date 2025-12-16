Arroseur circulaire multifonctions 6 modes MS 100

L'arroseur multifonction et circulaire MS 100 est idéal pour les espaces et les jardins de petite superficie. 6 formes de buse différentes permettent plusieurs types d'arrosage. La zone d'arrosage maximale s'élève à 78 m². L'arroseur se raccorde facilement au tuyau d'arrosage et est compatible avec tous les systèmes clic disponibles. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.

Fonctionnalités et avantages
6 formes de jet différentes
  • Pour un arrosage adapté aux besoins
Anneau de suspension intégré dans la poignée
  • Pour un rangement/une suspension aisés.
Spécifications

Données techniques

Débit d'eau de passage 21 l/min
Diamètre d’arrosage 2 bars ≤ 8,4 m
Diamètre d’arrosage 4 bars ≤ 10 m
Surface d’arrosage 2 bars 55 m²
Surface d’arrosage 4 bars 78 m²
Couleur noir
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 208 x 199 x 71
Zones d’application
  • Arrosage du jardin
  • Pelouse
  • Petites surfaces