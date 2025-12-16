Arroseur oscillant OS 5.320 S

Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 320 m². Exclusivité Kärcher : l'arroseur OS 5320 S est équipé d'une protection contre les éclaboussures idéale pour un réglage précis et confortable de l'arrosage

EXCLUSIVITÉ KÄRCHER : Protection contre les éclaboussures : plaque rétractable permettant de conserver une zone sèche, idéale pour mettre en place l’arroseur et le régler sans se mouiller - gain de temps et économies d’eau ! - Outil de nettoyage des buses intégré : pour prolonger sa durée de vie et garantir son efficacité - Rangement facile : ne prend pas de place - Portée du jet réglable : pour s’adapter à différents profils de jardin et arroser au bon endroit - Réglage du débit : pour une utilisation plus facile et très précise (réglage 0 – débit max) - Buses silicone : très résistantes et faciles à nettoyer - Pics de fixation en métal : pour encrer l’arroseur au sol, plus facile à installer et à utiliser grâce à sa grande stabilité

Fonctionnalités et avantages
Ajustement de la portée
  • Arrosage précis
Anneau de suspension intégré dans la poignée
  • Pour un rangement/une suspension aisés.
Largeur de jet réglable
  • Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct
Protection anti-éclaboussures
  • Orientation aisée
Spécifications

Données techniques

Surface d’arrosage 2 bars 60 - 190 m² (2 bar)
Surface d’arrosage 4 bars 100 - 320 m² (4 bar)
Largeur d'arrosage (2 bar) (m) 12
Largeur d'arrosage (4 bar) (m) 16
Étendue d'arrosage (2 bar) (m) 5 - 16
Étendue d'arrosage (4 bar) (m) 6 - 20
Couleur noir
Poids (kg) 0.8
Poids emballage inclus (kg) 0.9
Dimensions (L × l × h) (mm) 546 x 160 x 88
Zones d’application
  • Arrosage du jardin
  • Pelouse
  • Moyennes et grandes surfaces