Arroseur rotatif bras métal 130/3

Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.

Angle d'arrosage ajustable : arroser là où vous en avez vraiement besoin -Système clic

Fonctionnalités et avantages
Bras métalliques
  • Robustesse et durabilité
Spécifications

Données techniques

Débit d'eau de passage 15,5 l/min
Diamètre d’arrosage 2 bars ≤ 11 m
Diamètre d’arrosage 4 bars ≤ 13 m
Surface d’arrosage 2 bars 95 m²
Surface d’arrosage 4 bars 133 m²
Couleur noir
Poids (kg) 0.2
Poids emballage inclus (kg) 0.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 200 x 248 x 100
Zones d’application
  • Arrosage du jardin
  • Pelouse
  • Petites et moyennes surfaces