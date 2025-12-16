Rotating sprinkler RS 130/3
Rotating sprinkler RS 130/3 ideal for watering medium-sized areas and gardens. Covers up to 133 m2. Sprinkler easily connects to a garden hose and compatible with all available click systems. Watering with Kärcher is the smart way to water!
Features and benefits
Metal arms
- Robustness and durability
Specifications
Technical data
|Water volume
|15,5 l/min
|Sprinkling diameter (2 bar)
|≤ 11 m
|Sprinkling diameter (4 bar)
|≤ 13 m
|Sprinkling area (2 bar)
|95 m²
|Sprinkling area (4 bar)
|133 m²
|Colour
|black
|Weight (kg)
|0.2
|Weight incl. packaging (kg)
|0.2
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|200 x 248 x 100
Application areas
- Garden watering
- Lawn
- Small to medium-sized areas