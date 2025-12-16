Kit de pistolet d'arrosage multifonctions
Développé pour des tas d'applications d'arrosage différentes: le kit de pistolet d'arrosage multifonction comprend un raccord au robinet et 2 raccords avec grip (dont un avec Aqua Stop).
Un seul kit pour des tas de travaux d'arrosage. Le pistolet d'arrosage multifonctions s'adapte aux différents besoins de différentes plantes. Le pistolet d'arrosage multifonctions (réf. 2.645-269.0) permet un arrosage sans gouttes et comprend 4 formes d'arrosage: un jet douche, un jet crayon, un jet plat et un jet fin brumisateur. Cela permet au pistolet d'arrosage multifonctions de maîtriser non seulement des tâches d'arrosage, mais également des petits travaux de nettoyage. La poignée rotative avec gâchette verrouillable peut être pointée vers l'avant ou vers l'arrière, en permettant ainsi une opération individuelle confortable qui est spécifique à Kärcher. En plus, le kit contient non seulement 2 raccords universels de haute qualité Plus avec grip – dont un avec Aqua Stop – mais également un raccord au robinet G3/4" avec réducteur G1/2". Grâce au système pratique de l'Aqua Stop, il n'arrive plus d'eau au moment où le pistolet est retiré du robinet toujours ouvert. Les raccords peuvent également être utilisés pour tous les diamètres traditionnels des tuyaux de jardin. D'ailleurs: les lances d'arrosage et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Fonctionnalités et avantages
Technologie spéciale membranaire
- Assure une utilisation anti-gouttes également lors du changement de modèle de pulvérisation ainsi qu'après l'arrêt de l'eau.
Poignée rotative
- Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l'avant ou vers l'arrière.
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.
Verrouillage simple sur le pistolet
- Pour un arrosage aisé et permanent.
Quatre formes d'arrosage avec fonction de verrouillage: pomme d'arrosoir, jet plat horizontal, jet brumisateur, jet aéré
- La forme d'arrosage correcte pour chaque application.
Des éléments en plastique doux
- Pour une résistance antidérapante, un confort plus élevé et une protection contre les dégâts
Disque douche amovible
- Pour le nettoyage de la membrane des pistolets bloqués.
Aqua Stop
- Pour enlever sans risque les accessoires du flexible sans projection d’eau.
Raccords universels (1/2", 5/8", 3/4")
- Utilisable sur tous les tuyaux
Système de clic
- Compatible avec toutes les marques connues.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|192 x 70 x 162
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 4
- Poignée rotative
- Verrouillage sur la poignée
- Débit d'eau peut être réglé
- Fonction d'autovidange
- Des éléments en plastique doux
- Forme d'arrosage: brouillard de pulvérisation
- Forme d'arrosage: jet plat horizontal
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Forme d'arrosage: douche