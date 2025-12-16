Un seul kit pour des tas de travaux d'arrosage. Le pistolet d'arrosage multifonctions s'adapte aux différents besoins de différentes plantes. Le pistolet d'arrosage multifonctions (réf. 2.645-269.0) permet un arrosage sans gouttes et comprend 4 formes d'arrosage: un jet douche, un jet crayon, un jet plat et un jet fin brumisateur. Cela permet au pistolet d'arrosage multifonctions de maîtriser non seulement des tâches d'arrosage, mais également des petits travaux de nettoyage. La poignée rotative avec gâchette verrouillable peut être pointée vers l'avant ou vers l'arrière, en permettant ainsi une opération individuelle confortable qui est spécifique à Kärcher. En plus, le kit contient non seulement 2 raccords universels de haute qualité Plus avec grip – dont un avec Aqua Stop – mais également un raccord au robinet G3/4" avec réducteur G1/2". Grâce au système pratique de l'Aqua Stop, il n'arrive plus d'eau au moment où le pistolet est retiré du robinet toujours ouvert. Les raccords peuvent également être utilisés pour tous les diamètres traditionnels des tuyaux de jardin. D'ailleurs: les lances d'arrosage et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.