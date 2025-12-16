Le pistolet d'arrosage rend l'arrosage du jardin particulièrement pratique. Grâce à la gâchette avec fonction de verrouillage, le débit d'eau à l'intérieur du pistolet d'arrosage peut constamment être maintenu – sans besoin d'une pression constante. À l'aide de la vanne de contrôle, utilisable à une seule main, le débit d'eau peut également être ajusté selon les souhaits. Le pistolet d'arrosage est équipé de 2 formes d'arrosage: un jet crayon et un jet conique creux. Celles-ci peuvent constamment être ajustée en fonction des demandes. Des parterres de fleurs et de plantes peuvent être arrosées facilement, et les terrasses ou les meubles de jardin peuvent être nettoyés de saletés tenaces. Cela rend cette lance d'arrosage idéale aussi bien pour l'arrosage que pour le nettoyage. D'ailleurs: les lances d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.