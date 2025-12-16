Embrayage de tuyau kit 1/2", 5/8" OPP
Jeu de raccords de tuyau avec raccord de tuyau 1/2", 5/8" et raccord de tuyau 1/2", 5/8" avec Aqua Stop
Connecter, débrancher ou réparer en toute simplicité – grâce au jeu de raccords de tuyau avec raccord de tuyau 1/2", 5/8" et raccord de tuyau 1/2", 5/8" avec Aqua Stop. Le système flexible à connecteur enfichable facilite considérablement l'arrosage des petits et grands jardins et surfaces. Parce que le bon fonctionnement des nez de robinet et raccords de tuyaux est la base d'un bon système d'arrosage.
Fonctionnalités et avantages
Aqua Stop
- Débranchement du tuyau sans se mouiller
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Pour une opération confortable
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″ / 5/8″
|Couleur
|jaune
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|61 x 36 x 36
Zones d’application
- Arrosage du jardin
- Arbres
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage