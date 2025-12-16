Aspirateur robot avec fonction balayage RCV 3
Le RCV 3 intelligent avec navigation LiDAR précise et commande pratique via l'application permet un nettoyage entièrement autonome des moquettes à poils courts et des surfaces dures. Un lavage humide des surfaces dures est également possible.
Plus de temps pour les plaisirs de la vie : le robot de nettoyage intelligent RCV 3 se charge de nettoyer le sol. Une fois démarré, le RCV 3 nettoie de manière autonome et systématique les sols durs et les revêtements de moquette à poils courts. Les saletés sèches sont transportées de manière fiable dans le bac à déchets intégré grâce à la brosse rotative, à la brosse latérale pour les bords et à la soufflerie. Au besoin, le RCV 3 n'est pas seulement capable d'aspirer, mais aussi d'effectuer un lavage humide. Lorsque la capacité de la batterie diminue, le RCV 3 effectue une recharge d'appoint de sa batterie et après chaque tâche terminée, il retourne également à sa station de recharge. Grâce à la commande via l'application, le RCV 3 est envoyé en exploration, ce qui lui permettra de créer automatiquement une carte des pièces par détection de l'environnement (LiDAR). Pour chaque pièce, il est possible de définir des paramètres de nettoyage individuels, par exemple les zones à aspirer, à laver ou à ne pas nettoyer. Des capteurs supplémentaires préviennent les chutes, par exemple au niveau des paliers. Pour le nettoyage, le démarrage du RCV 3 se fait confortablement via l'application, via un planning individuel préconfiguré ou en appuyant sur un bouton situé sur l'appareil. Si le robot de nettoyage a besoin d'aide, il le signale par réponse vocale dans de nombreuses situations.
Fonctionnalités et avantages
Lavage humidePour améliorer davantage les résultats de nettoyage, le RCV 3 permet également un lavage humide. Au besoin, il suffit de mettre en place l'unité de lavage avec la bonnette microfibres et de remplir le réservoir d'eau propre et c'est parti ! Le robot de nettoyage RCV 3 peut soit être utilisé pour le nettoyage à sec uniquement ou pour le lavage humide uniquement soit associer les deux possibilités en mode de nettoyage combiné.
Navigation préciseLes capteurs LiDAR du RCV 3 permettent une détection très précise de la pièce et une cartographie détaillée pour des trajets de nettoyage sécurisés. Grâce à sa navigation LiDAR rapide et solide, le RCV 3 scanne les pièces, ce qui lui permet de disposer des meilleures cartes possibles pour effectuer des trajets de nettoyage sécurisés et fiables, même dans l'obscurité.
Capteurs de chuteLes capteurs anti-chute préviennent de manière fiable les chutes du RCV 3, par ex. au niveau des escaliers ou des paliers. Les capteurs scannent le sol. En cas de détection d'un palier important, la commande reçoit un signal et ordonne au robot de faire demi-tour.
Protection des données et mises à jour
- En tant que fabricant basé en Allemagne, Kärcher attache une importance particulière à la protection des données et se conforme avec la plus grande diligence à toutes les dispositions légales locales en vigueur.
- L’ensemble de l’échange de données entre l’application Home Robots sur votre smartphone et votre aspirateur-laveur robot s’effectue via un cloud à l’aide de serveurs situés exclusivement en Allemagne.
- Les mises à jour régulières améliorent et renforcent les performances de l’aspirateur robot et de l’application. De plus, la sécurité du système est ainsi adaptée en permanence aux exigences actuelles.
Réponse vocale
- Toujours bien informé : le RCV 3 communique les indications importantes ou l'état actuel par réponse vocale.
- Si l'aspirateur robot RCV 3 a besoin d'aide ou d'entretien, il le signale par réponse vocale dans de nombreuses situations.
Commande confortable de l'application avec WLAN
- L'application permet un ajustement individuel de nombreux paramètres.
- Commande et configuration mobiles du robot de nettoyage RCV 3 via l'application. Même en n'étant pas chez soi.
- Fourniture d'informations sur l'état actuel de l'appareil et indication de la progression du nettoyage via l'application.
Cartographie précise avec de nombreuses possibilités d'ajustement
- L'application offre la possibilité d'enregistrer plusieurs cartes, par ex. pour différents étages.
- Il est possible de définir des zones à éviter et donc à ne pas nettoyer (par ex. arbre à chat, espace de jeu dans la chambre d'enfant ou obstacles impossibles à franchir pour le robot).
- Définition de zones sélectionnées qui, au besoin, bénéficieront par ex. de plusieurs passages, d'un nettoyage avec un mode d'aspiration plus intensif ou d'un lavage humide avec plus d'eau.
Ajustement des paramètres de nettoyage
- Définition de différents paramètres de nettoyage via l'application, individuellement pour les zones ou les pièces (par ex. puissance d'aspiration ou quantité d'eau, nombre de passages par surface).
Temporisateur
- Fixation d'heures de nettoyage et création de plannings de nettoyage via l'application.
- Le RCV 3 démarre les trajets de nettoyage de manière autonome sur la base des échéances prédéfinies.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Durée de charge batterie (min)
|230
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Capacité de la batterie (Ah)
|3.2
|Autonomie par charge (min)
|120
|Rendement surfacique (en fonction du mode de nettoyage) (m²/h)
|85
|Bac à déchets (ml)
|500
|Bac à déchets 2 en 1 (ml)
|300
|Réservoir d'eau propre 2 en 1 (ml)
|170
|Puissance d’aspiration (Pa)
|2500
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|67
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids aspirateur robot (avec unité de lavage et lingette) (kg)
|3.7
|Poids station de recharge (kg)
|0.6
|Poids emballage inclus (kg)
|6.9
|Hauteur aspirateur robot (mm)
|94
|Diamètre robot (mm)
|350
|Dimensions station de recharge (L x l x H) (mm)
|80 x 150 x 102
Scope of supply
- Brosse
- Brosse latérale: 2 x
- Filtres: 2 x
- Outil de nettoyage
- Unité de lavage
- Bonnette: 2 x
- Bac à déchets 2 en 1 avec réservoir d'eau propre intégré
- Bac à déchets
- Station de recharge
Équipement
- Nettoyage autonome
- Capteurs de chute
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- Smart Services / Features dans l'appli
- Réponse vocale
- Système de navigation laser (LiDAR)
- Temporisateur: plusieurs temporisateurs sont possibles
- Modes de nettoyage: Nettoyage à sec/ Nettoyage à l'eau/ Nettoyage combiné (eau et poussières)/ Automatique/ Spot
Zones d’application
- Sols durs
- Moquettes à poils courts