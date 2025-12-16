Aspirateur eau et poussières WD 1 Classic *KNA
L'aspirateur eau et poussières WD 1 Classic d'entrée de gamme est doté d'une cuve en plastique de 15 l, d'un câble de 5 m, d'un flexible d'aspiration de 1,8 m et d'une fonction de soufflerie.
Le WD 1 Classic offre une puissance d’aspiration élevée. Cet appareil brille par sa puissance de nettoyage avec les saletés sèches, humides, fines et grossières. L'aspirateur eau et poussières est équipé d'une cuve en plastique robuste de 15 l, d'un câble de 5 m, d'un flexible d'aspiration de 1,8 m avec poignée droite, d'un suceur pour sol à clip, d'un filtre en mousse et d'un sachet filtre en non-tissé. L'aspirateur dispose également d'une fonction de soufflerie, particulièrement utile pour les endroits difficiles d'accès. En outre, les tubes d'aspiration et les suceurs pour sol se rangent rapidement et facilement sur le pare-chocs. Parmi les points forts du modèle figurent surtout le design compact, le rangement simple des accessoires et la poignée de transport ergonomique facilitant le transport.
Fonctionnalités et avantages
Rangement pratique des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|900
|Puissance d’aspiration (W)
|160
|Dépression ( )
|16
|Débit d'air ( )
|32
|Taille de la cuve (l)
|15
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Cuve jaune
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|75
|Poids sans accessoires (kg)
|3.9
|Poids emballage inclus (kg)
|5.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|330 x 351 x 461
Scope of supply
- Longueur flexible d'aspiration: 5.9 ft
- Suceur eau/poussières: Commutable
- Suceur poussières: Position « moquette » et position « sol dur »
- Suceur pour fentes
Équipement
- Fonction de soufflage
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Roues
Zones d’application
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs