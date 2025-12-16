Le WD 1 Classic offre une puissance d’aspiration élevée. Cet appareil brille par sa puissance de nettoyage avec les saletés sèches, humides, fines et grossières. L'aspirateur eau et poussières est équipé d'une cuve en plastique robuste de 15 l, d'un câble de 5 m, d'un flexible d'aspiration de 1,8 m avec poignée droite, d'un suceur pour sol à clip, d'un filtre en mousse et d'un sachet filtre en non-tissé. L'aspirateur dispose également d'une fonction de soufflerie, particulièrement utile pour les endroits difficiles d'accès. En outre, les tubes d'aspiration et les suceurs pour sol se rangent rapidement et facilement sur le pare-chocs. Parmi les points forts du modèle figurent surtout le design compact, le rangement simple des accessoires et la poignée de transport ergonomique facilitant le transport.