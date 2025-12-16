Fonctionnant sur batterie, l'aspirateur eau et poussières à batterie WD 1 Compact Battery offre une liberté de mouvement optimale, s'utilise sans prise de courant et est en outre extrêmement compact et léger. Selon la batterie Battery Power 18 V (batterie non incluse), l'autonomie de cet aspirateur eau et poussières est de dix à vingt minutes. Le WD 1 Compact Battery dispose en outre d'une cuve en plastique robuste de 7 litres ainsi que d'un filtre à cartouche pour aspirer en tout confort les saletés sèches comme humides sans avoir à changer de filtre. Autres équipements : le flexible d'aspiration à flux optimisé et des accessoires spéciaux tels que le suceur pour fentes et le suceur fauteuil contribuent grandement à un ramassage optimal des saletés et à une propreté irréprochable, notamment lors du nettoyage de l'habitacle. L'élastique souple, qui permet une fixation parfaite du flexible d'aspiration, s'avère également pratique. Des options supplémentaires telles que la fonction de soufflerie, le système de verrouillage « Pull & Push », la poignée de transport ergonomique et le rangement pour les accessoires font de l'utilisation du WD 1 Compact Battery un véritable jeu d'enfant. Enfin, la compatibilité au sein de la plateforme de batterie 18 V permet également d'utiliser les batteries d'autres appareils Battery Power 18 V avec le WD 1 Compact Battery.