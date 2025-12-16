Aspirateur balai VCN 5 Cordless

Spécifications

Données techniques

Appareil sans fil
Plateforme de batterie Battery Power
Niveau de puissance acoustique (dB (A)) 83
Tension de la batterie (V) 25.2
Autonomie en mode min. (min) 71
Autonomie en mode max. (min) 17
Puissance par charge de batterie (3,0 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (h) 5.5
Connexion au secteur du chargeur (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires (kg) 2.8
Poids emballage inclus (kg) 5.4
Dimensions (L × l × h) (mm) 257 x 219 x 1190
Accessoires