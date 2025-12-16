Aspirateur balai VCN 5 Cordless
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Battery Power
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|83
|Tension de la batterie (V)
|25.2
|Autonomie en mode min. (min)
|71
|Autonomie en mode max. (min)
|17
|Puissance par charge de batterie
|(3,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (h)
|5.5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Poids sans accessoires (kg)
|2.8
|Poids emballage inclus (kg)
|5.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|257 x 219 x 1190