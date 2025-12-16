Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus
Le nettoyeur à pression Kärcher avec batterie lithium-ion et réservoir d'eau pour une application mobile. Facile à déplacer et à ranger. Avec un jet plat pour les surfaces sensibles.
Pour tous ceux qui ont besoin d'une solution de nettoyage en route: le nettoyeur à pression compact et léger de Kärcher. Grâce à la batterie intégrée lithium-ion et au réservoir d'eau amovible, vous pouvez entre autres nettoyer votre bicyclette ou vos chaussures de marche sales, et cela sans raccordement à l'eau et à l'électricité. Grâce au jet plat efficace à basse pression, ce nettoyeur à pression convient parfaitement aux surfaces délicates. Une lumière LED indique quand le niveau de la batterie est bas ou quand la batterie est en train d'être rechargée. Différentes boîtes d'accessoires sont disponibles pour une grande variété de possibilités d'application et d'extension.
Fonctionnalités et avantages
Design compact de l'appareilRangement pratique du tuyau spiralé et du pistolet sous le réservoir d'eau amovible. Facile à déplacer, avec rangement prenant peu de place
Batterie lithium-ion intégréeNettoyage mobile indépendant d'une source d'énergie. Grande autonomie de la batterie, ce qui permet d'utiliser l'appareil plusieurs fois avant d'avoir à recharger la batterie. La lumière LED indique un niveau bas de la batterie.
Pression basse douce mais efficaceLa pression basse offre l'avantage d'un nettoyage à la fois efficace et doux. La buse standard à jet plat permet de visualiser les performances de nettoyage. La buse conique peut également être utilisée pour un nettoyage encore plus sensible, par exemple des pattes de votre chien.
Gamme étendue d'accessoires
- Les différentes applications peuvent être étendues et perfectionnées grâce aux nombreux accessoires.
- Le Box Aventure, le Box Vélo et le Box Animaux sont des boîtes de rangement pratiques qui peuvent être fixées à l'appareil. Tous ces accessoires sont aussi disponibles séparément.
Réservoir d'eau amovible
- Peut être rempli facilement dans la maison
Spécifications
Données techniques
|Plage de pressions
|Pression basse
|Débit (l/min)
|max. 2
|Appareil sans fil
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|15
|Durée de charge de la batterie (min)
|180
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2.3
|Poids emballage inclus (kg)
|3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|283 x 236 x 261
Scope of supply
- Chargeur: Câble de charge 7,2 V PS02 (1 x)
- Batterie lithium-ion
- Buse à jet plat
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Volume du réservoir d'eau: 7 l
- Longueur de flexible: 2.8 m
- Type de flexible: Tuyau flexible basse pression
- Filtre à eau intégré
- Filtre de l'appareil
Zones d’application
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Animaux domestiques/chiens
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Tente/équipement de camping
- Bottes/chaussures de marche
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes