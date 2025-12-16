Pour tous ceux qui ont besoin d'une solution de nettoyage en route: le nettoyeur à pression compact et léger de Kärcher. Grâce à la batterie intégrée lithium-ion et au réservoir d'eau amovible, vous pouvez entre autres nettoyer votre bicyclette ou vos chaussures de marche sales, et cela sans raccordement à l'eau et à l'électricité. Grâce au jet plat efficace à basse pression, ce nettoyeur à pression convient parfaitement aux surfaces délicates. Une lumière LED indique quand le niveau de la batterie est bas ou quand la batterie est en train d'être rechargée. Différentes boîtes d'accessoires sont disponibles pour une grande variété de possibilités d'application et d'extension.