Nettoyeur haute pression G 3200 Q

Spécifications

Données techniques

Pression (bar) 220
Débit (l/min) 9.8
Température d'admission (°C) max. 40
Constructeur du moteur Kärcher
Type de moteur G200FA
Cylindrée (cc³) 196
Couleur anthracite
Poids emballage inclus (kg) 35.5
Poids sans accessoires (kg) 29
Dimensions (L × l × h) (mm) 570 x 500 x 1000

Scope of supply

  • Flexible haute pression: 7.62 m
  • Poignée-pistolet avec sécurité enfants
  • Lance d’arrosage avec adaptateur Quick Connect (galvanisé)
  • Support intégré pour flexible, poignée-pistolet et lance d’arrosage
  • Crépine d'aspiration du détergent: avec filtre
  • Buses standard Kärcher Quick Connect 15°
  • Buses standard Kärcher Quick Connect 25°
  • Buses standard Kärcher Quick Connect 40°
  • Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"

Équipement

  • Filtre à eau intégré
Accessoires