Nettoyeur haute pression G 3200 Q
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar)
|220
|Débit (l/min)
|9.8
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Constructeur du moteur
|Kärcher
|Type de moteur
|G200FA
|Cylindrée (cc³)
|196
|Couleur
|anthracite
|Poids emballage inclus (kg)
|35.5
|Poids sans accessoires (kg)
|29
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|570 x 500 x 1000
Scope of supply
- Flexible haute pression: 7.62 m
- Poignée-pistolet avec sécurité enfants
- Lance d’arrosage avec adaptateur Quick Connect (galvanisé)
- Support intégré pour flexible, poignée-pistolet et lance d’arrosage
- Crépine d'aspiration du détergent: avec filtre
- Buses standard Kärcher Quick Connect 15°
- Buses standard Kärcher Quick Connect 25°
- Buses standard Kärcher Quick Connect 40°
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filtre à eau intégré