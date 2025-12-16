Nettoyer les vitres n'a jamais été aussi rapide. Le WV 1 Plus D500, le compact, vous offre la possibilité de nettoyer vos surfaces vitrées de manière efficace et 3 fois plus vite qu'à la main. Compact et leger, il aspire parfaitement l'eau sale, d'un seul geste et sans efforts. Avec sa batterie Lithium-ion, vous pourrez nettoyer jusqu'à 55m2 (= 18 fenêtres). Solution complète de nettoyage, il est fourni avec son pulvérisateur de détergent avec bonnette microfibre intégrée pour éliminer la saleté incrustée.