Nettoyeur de vitres WV 1 Plus D500
Grâce au WV 1 Plus D500, le compact,le nettoyage des vitres est simple et rapide. Il est très compact, facile à utiliser pour une aspiration de l'eau sale parfaite d'un seul geste et sans effort.
Nettoyer les vitres n'a jamais été aussi rapide. Le WV 1 Plus D500, le compact, vous offre la possibilité de nettoyer vos surfaces vitrées de manière efficace et 3 fois plus vite qu'à la main. Compact et leger, il aspire parfaitement l'eau sale, d'un seul geste et sans efforts. Avec sa batterie Lithium-ion, vous pourrez nettoyer jusqu'à 55m2 (= 18 fenêtres). Solution complète de nettoyage, il est fourni avec son pulvérisateur de détergent avec bonnette microfibre intégrée pour éliminer la saleté incrustée.
Fonctionnalités et avantages
LégerTenue en main agréable et confortable
Compact et prise en main facileAvec le petit appareil pratique, le nettoyage de surfaces lisses deviendra maintenant encore plus facile.
Affichage LEDGérer la consommation électrique de l’appareil est un jeu d’enfant : un coup d’oeil aux LED suffit pour connaître l’état de charge des batteries.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres à batterie permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, les gouttes désagréables appartiennent définitivement au passé. Pour des fenêtres brillantes.
Totalement hygiénique
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|250
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|25
|Durée de charge de la batterie (min)
|150
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 55
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0.5
|Poids sans accessoires (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|1.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Chargeur: Chargeur WV & KV (1 pièce)
- Pulvérisateur standard avec bonnette microfibre
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 500 ml
Équipement
- Suceur d'aspiration
Videos
Zones d’application
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages