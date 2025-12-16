Nettoyeur de vitres WV 6 Plus D500
Une lèvre d'aspiration de conception innovante et une utilisation encore plus souple : le nettoyeur de fenêtres sans fil WV 6 Plus garantit des vitres propres et sans traces en un rien de temps.
Kärcher améliore encore son nettoyeur de fenêtres sans fil d'origine : le WV 6 Plus D500 est un modèle encore plus flexible d'utilisation, bénéficiant d'une lèvre d'aspiration de conception innovante et d'une autonomie supérieure. La nouvelle lèvre d'aspiration, rallongée, permet de passer sur l'intégralité de la surface, sans interruption. Avec son autonomie extra-longue de 100 minutes, ce nettoyeur de fenêtres sans fil peut être utilisé encore plus longtemps. Et l'écran affichant l'autonomie restante à la minute près permet une planification précise du nettoyage. Comme de coutume, la combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la bonnette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration du nettoyeur de fenêtres garantissent un nettoyage très efficace et des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. En outre, le nettoyeur de fenêtres sans fil WV 6 Plus, ergonomique, permet un nettoyage des vitres particulièrement hygiénique, l'utilisateur n'étant jamais en contact direct avec l'eau sale.
Fonctionnalités et avantages
Technologie optimisée des lèvresInnovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation – solution idéale pour un usage près du sol.
Autonomie extra-longueL'autonomie extra-longue (100 minutes) permet un nettoyage sans interruption.
Lèvre amovibleAprès chaque usage, la raclette peut être facilement retirée du suceur d'aspiration pour être nettoyée.
Vidage du réservoir hygiénique et rapide
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
Silencieux
- Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
- L'indicateur de niveau de charge fournit l'autonomie restante de la batterie, à la minute près. Le nettoyage est plus facile à planifier.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres à batterie permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Convient à toutes les surfaces lisses comme le carrelage, les miroirs ou les cabines de douche.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|150
|Autonomie de la batterie (min)
|100
|Durée de charge de la batterie (min)
|170
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 300
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0.8
|Poids sans accessoires (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|1.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Chargeur: Chargeur rapide (1 pièce)
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 500 ml
Équipement
- Suceur d'aspiration
- Suceur interchangeable
Videos
Zones d’application
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages