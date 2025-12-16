Kärcher améliore encore son nettoyeur de fenêtres sans fil d'origine : le WV 6 Plus D500 est un modèle encore plus flexible d'utilisation, bénéficiant d'une lèvre d'aspiration de conception innovante et d'une autonomie supérieure. La nouvelle lèvre d'aspiration, rallongée, permet de passer sur l'intégralité de la surface, sans interruption. Avec son autonomie extra-longue de 100 minutes, ce nettoyeur de fenêtres sans fil peut être utilisé encore plus longtemps. Et l'écran affichant l'autonomie restante à la minute près permet une planification précise du nettoyage. Comme de coutume, la combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la bonnette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration du nettoyeur de fenêtres garantissent un nettoyage très efficace et des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. En outre, le nettoyeur de fenêtres sans fil WV 6 Plus, ergonomique, permet un nettoyage des vitres particulièrement hygiénique, l'utilisateur n'étant jamais en contact direct avec l'eau sale.