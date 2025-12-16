Le nettoyeur haute pression K 1 est conçu pour les petites tâches de nettoyage occasionnelles autour de la maison. Il est par ex. idéal pour le nettoyage du mobilier de jardin, des vélos ou des petites terrasses. La lance d'arrosage Vario Power (VPS) permet un réglage très facile de la pression d'eau en fonction de la surface à nettoyer par simple rotation. Exactement ce qu'il faut pour le nettoyage occasionnel des salissures légères. Un filtre à eau intégré protège la pompe de façon fiable des particules de saleté. Après le nettoyage, le flexible haute pression et la lance d'arrosage se rangent rapidement et facilement à même l'appareil. Grâce à son format compact et léger, le K 1 est facile à porter et se range avec un encombrement minimal.