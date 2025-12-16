Nettoyeur haute pression K 1
Le K 1 est un nettoyeur haute pression d'entrée de gamme compact et léger pour les utilisations occasionnelles. Par exemple pour le nettoyage du mobilier de jardin ou des petites surfaces au jardin.
Le nettoyeur haute pression K 1 est conçu pour les petites tâches de nettoyage occasionnelles autour de la maison. Il est par ex. idéal pour le nettoyage du mobilier de jardin, des vélos ou des petites terrasses. La lance d'arrosage Vario Power (VPS) permet un réglage très facile de la pression d'eau en fonction de la surface à nettoyer par simple rotation. Exactement ce qu'il faut pour le nettoyage occasionnel des salissures légères. Un filtre à eau intégré protège la pompe de façon fiable des particules de saleté. Après le nettoyage, le flexible haute pression et la lance d'arrosage se rangent rapidement et facilement à même l'appareil. Grâce à son format compact et léger, le K 1 est facile à porter et se range avec un encombrement minimal.
Fonctionnalités et avantages
Appareil compact et légerPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe rapidement et confortablement à l'appareil et s'en détache d'un simple clic.
Parfaitement rangé
- Flexible, lance et pistolet se rangent parfaitement, dans peu d'espace.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar)
|max. 117
|Débit (l/h)
|max. 330
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4.5
|Poids emballage inclus (kg)
|6.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|188 x 206 x 445
Scope of supply
- Pistolet haute pression: Pistolet K 1
- Vario Power Jet
- Flexible haute pression: 3 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
Zones d’application
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Petites voitures
- Motos et scooters
- Vélos