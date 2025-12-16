Devenez un expert du nettoyage avec l'appli Kärcher Home & Garden : en association avec le nettoyeur haute pression Kärcher K 2 Power Control, elle vous permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. L'application comprend un assistant d'application utile fournissant à l'utilisateur des conseils et des astuces pratiques pour toutes les tâches de nettoyage. En outre, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Le nettoyeur haute pression est équipé d'un pistolet haute pression ainsi que de 2 lances d'arrosage avec raccord Quick Connect. Le niveau de pression se règle directement sur la lance d'arrosage Click Vario Power pour un contrôle optimal lors de toutes les tâches de nettoyage. En outre, l'appareil dispose d'une poignée télescopique réglable en hauteur pour un déplacement et un rangement en tout confort, d'un flexible d'aspiration pour une application aisée des détergents, de supports pratiques pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que d'un flexible de 5 mètres.