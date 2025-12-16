L'utilisateur peut bénéficier de conseils et d'astuces via l'assistant d'application intégré dans l'application Kärcher Home & Garden pour une meilleure maîtrise dans de nombreuses situations de nettoyage et lors du nettoyage de divers objets. L'assistant d'application indique le niveau de pression optimal pour l'objet à nettoyer sélectionné. Il suffit ensuite de tourner la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression manuellement. L'application offre en outre de nombreuses fonctions utiles comme une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que l'accès au portail de service Kärcher. Cet appareil s'illustre également par son pistolet G 160 Q Power Control ainsi que sa rotabuse. Parmi les autres équipements figurent le système de détergent Plug 'n' Clean pour un changement rapide et propre du détergent, la poignée télescopique en aluminium haut de gamme pour un transport aisé et un rangement peu encombrant, le système Quick Connect pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi que la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.