Nettoyeur haute pression K1800

Fonctionnalités et avantages
Bouton marche/arrêt au pied.
  • Utilisation facile.
  • Accessible.
Grand bac de rangement amovible.
  • Rangement facile des accessoires.
  • Peut également stocker des objets personnels.
  • Facile à enlever et à nettoyer.
Onboard detergent tank.
  • Nettoye plus rapidement avec du savon.
  • Contient jusqu'à un demi-gallon (1,9L) de détergent.
  • Facile à enlever et à nettoyer.
Rangement unique du cordon d'alimentation.
  • Encombrement réduit.
  • Fiche d'alimentation facile d'accès.
  • Aide à prévenir les dommages pendant le stockage.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 120
Fréquence (Hz) 60
Pression (bar) 124
Débit (l/min) 4.54
Rendement surfacique (m²/h) 17
Température d'admission (°C) max. 40
Puissance de raccordement (A) 13
Réservoir à détergent (l) 1.2
Couleur jaune
Poids sans accessoires (kg) 9.4
Poids emballage inclus (lb/lbs) 28.7
Dimensions (L × l × h) (mm) 445 x 420 x 840
Accessoires