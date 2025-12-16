Nettoyeur haute pression K1800 Cube
Fonctionnalités et avantages
Conception compacte
- Prend moins d'espace de stockage.
- Seulement 12 pouces (30,5 cm) de hauteur.
- Pèse moins de 20 livres (9,1 kg).
Bouton marche/arrêt au pied.
- Utilisation facile.
- Accessible.
Grand bac de rangement intégré.
- Rangement facile du cordon, du boyau et des accessoires.
- Les trous de drainage empêchent l'eau de s'accumuler.
Onboard detergent tank.
- Nettoye plus rapidement avec du savon.
- Contient jusqu'à 3 gallons (1,14L) de détergent.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Pression (bar)
|124
|Débit (l/min)
|4.54
|Rendement surfacique (m²/h)
|17
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (A)
|13
|Réservoir à détergent (l)
|1.2
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|7.4
|Poids emballage inclus (lb/lbs)
|23.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|383 x 319 x 299