Nettoyeur haute pression K1800 Cube

Fonctionnalités et avantages
Conception compacte
  • Prend moins d'espace de stockage.
  • Seulement 12 pouces (30,5 cm) de hauteur.
  • Pèse moins de 20 livres (9,1 kg).
Bouton marche/arrêt au pied.
  • Utilisation facile.
  • Accessible.
Grand bac de rangement intégré.
  • Rangement facile du cordon, du boyau et des accessoires.
  • Les trous de drainage empêchent l'eau de s'accumuler.
Onboard detergent tank.
  • Nettoye plus rapidement avec du savon.
  • Contient jusqu'à 3 gallons (1,14L) de détergent.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 120
Fréquence (Hz) 60
Pression (bar) 124
Débit (l/min) 4.54
Rendement surfacique (m²/h) 17
Température d'admission (°C) max. 40
Puissance de raccordement (A) 13
Réservoir à détergent (l) 1.2
Couleur jaune
Poids sans accessoires (kg) 7.4
Poids emballage inclus (lb/lbs) 23.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 383 x 319 x 299
Accessoires