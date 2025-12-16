Coupe-bordure à batterie LTR 18-30 Battery
Un outil aux multiples talents : le coupe-bordures sans fil LTR 18-30 Battery permet un travail ergonomique, atteint facilement les recoins et garantit des bordures de pelouse nettes.
Avec son fil de coupe torsadé, le coupe-bordures sans fil LTR 18-30 Battery permet une coupe précise, atteint aisément tous les recoins et passages étroits dans le jardin et garantit une bordure de pelouse nette le long des chemins et des terrasses grâce à sa fonction pour tailler les bordures. Une longueur parfaite du fil est garantie à tout moment étant donné que le fil est automatiquement réajusté. Pour tailler le gazon sous les obstacles bas, l'angle d'inclinaison peut être ajusté rapidement et facilement. L'étrier de protection des plantes dépliable empêche d'abîmer accidentellement les fleurs et les arbres. Le manche télescopique ainsi qu'une deuxième poignée réglable en hauteur permettent en outre un travail ergonomique sans effort et sans avoir à se pencher.
Fonctionnalités et avantages
Système de coupe efficaceLe fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin. Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.
Taille des borduresTête de coupe orientable pour des bordures de pelouse nettes le long des terrasses et des chemins.
Tête de coupe inclinableTaille ergonomique, même sous les obstacles bas tels que les bancs de jardin.
Étrier de protection des plantes dépliable
- Évite d'abîmer les plantes, lors de la taille le long des parterres de fleurs, ou les arbres.
Manche télescopique
- Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur. Pour une position de travail droite qui ménage le dos.
Design ergonomique de la poignée
- Poignée caoutchoutée pour une prise en main sûre et un toucher agréable lors du travail.
- Deuxième poignée réglable en hauteur. Pour une position de travail ergonomique.
Prolongement automatique du fil
- Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours une longueur parfaite.
Capot de protection pratique
- Le capot de protection protège l'utilisateur des projections de matière coupée.
- Positionnement pratique pendant les interruptions grâce aux points d'appui supplémentaires.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Utilisation optionnelle de lames de débroussailleuse
- Idéal pour les tâches particulièrement exigeantes telles que le désherbage.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Diamètre du cercle de coupe (cm)
|30
|Outil de coupe
|Tête de fil
|Réajustement du fil
|automatique
|Forme du fil
|tourné
|Diamètre du fil (mm)
|1.6
|Réglage de la vitesse
|Non
|Régime (tr/min)
|7800
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2.5
|Poids emballage inclus (kg)
|3.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1325 x 312 x 315
Scope of supply
- Version: Batterie et chargeur non inclus
Équipement
- Bobine de fil
- Étrier de protection des plantes
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Poignée supplémentaire
- Tête de coupe rotative
Zones d’application
- Pelouse
- Bordures de pelouse