Compact et facile à transporter: l’aspirateur eau/poussières NT 40/1 Tact Te avec décolmatage Tact et cuve de 40 l avec pare-chocs pour un travail prolongé sans interruptions.

Notre aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te est l’outil idéal pour tous ceux qui ont non seulement besoin d’une cuve à déchets grand volume, mais aussi d’une grande mobilité. Sa cuve robuste de 40 l ramasse, en effet, toutes sortes de poussières et saletés sèches fines à grossières ainsi que des liquides et dispose d’un pare-chocs et de roulettes directionnelles métalliques d’une excellente longévité. Ainsi, de longs intervalles de travail sans interruption sont toujours possibles. L’excellent système de décolmatage du filtre Tact et le filtre plissé plat PES résistant à l’humidité s’en portent garants. Le sélecteur rotatif central novateur destiné à sélectionner les programmes d’aspiration, un réglage en continu de la vitesse ainsi que le manchon de connexion intégré pour outil électrique assurent un maniement confortable. Aux dimensions compacts, équipé d’un guidon ergonomique optionnel et facile à monter/démonter, cet aspirateur propose une manutention et un transport facilités. Que ce soit dans l’atelier de production, dans le garage ou sur le chantier: tous les utilisateurs profitent des nombreux accessoires qui peuvent être rangés ou fixés sur ou dans l’aspirateur.

Fonctionnalités et avantages
Aspirateurs eau et poussières NT 40/1 Tact Te: Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine
Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine
La tubulure d’aspiration intégrée à la tête de l’appareil permet d’obtenir un volume utile plus grand de la cuve à déchets. Vidange facile de la cuve à déchets grâce à la liaison du tuyau flexible et de la tête de l’appareil.
Aspirateurs eau et poussières NT 40/1 Tact Te: Surface de pose pour mallette et possibilités de fixation
Surface de pose pour mallette et possibilités de fixation
Grâce à la surface plate de la tête de l’appareil, revêtue de caoutchouc, des mallettes à outils peuvent être déposées sans glisser. Les œillets d’arrimage permettent une fixation en toute sécurité à l’aide de sangles d’arrimage courantes.
Aspirateurs eau et poussières NT 40/1 Tact Te: Guidon optionnel
Guidon optionnel
Pour permettre un transport confortable vers le lieu d’utilisation, le guidon optionnel peut être monté vite et simplement.
Filtre HEPA
  • Technologie de filtration de la classe de poussière H, pour une aspiration sécurisée des poussières nocives.
  • Filtre PES nettoyable.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 120
Fréquence (Hz) 60
Débit d'air (l/s) 71
Dépression (mbar/kPa) 242 / 24.2
Volume de la cuve (l) 40
Matériau de la cuve Plastique
Puissance absorbée (W) max. 1380
Largeur nominale standard ( ) DN 35
Longueur du câble (m) 7.5
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 68
Couleur anthracite
Poids sans accessoires (kg) 14.4
Poids emballage inclus (kg) 19
Dimensions (L × l × h) (mm) 560 x 370 x 655

Scope of supply

  • Longueur flexible d'aspiration: 4 m
  • Coude: Plastique
  • Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
  • Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
  • Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
  • Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
  • Matériau sac filtrant: Non tissé
  • Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
  • Suceur pour fentes
  • Manchon de raccordement pour outils électriques
  • Filtre plissé plat: HEPA PTFE

Équipement

  • Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
  • Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
  • Préparation antistatique
  • Décolmatage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
  • Protection anti-chocs lors des déplacements
  • Classe de protection: I
  • Poulie d'arrêt
Aspirateurs eau et poussières NT 40/1 Tact Te
Zones d’application
  • Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
