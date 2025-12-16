Aspirateurs eau et poussières NT 50/1 Tact Te L
Aspirateur eau/poussières professionnel NT 50/1 Tact Te riche en équipement, dont cuve de 50 l avec guidon réglable, flexible de vidange et manchon de connexion pour outil électrique.
Poussières fines, saletés grossières, liquides: notre aspirateur eau/poussières NT 50/1 Tact Te n'a peur de rien. Équipé d’une cuve à déchets de 50 l avec pare-chocs, roulettes directionnelles métalliques et flexible de vidange résistant aux hydrocarbures et guidon réglable en hauteur, il est optimal pour le nettoyage des postes de travail et des machines au cours de la production, des garages et des chantiers. Ainsi, il est idéal pour l’industrie et le secteur du bâtiment et qui doivent se fier, tous les jours, à des machines professionnelles tout en assurant un travail sans interruptions ni soulèvement de poussières. Le système de décolmatage du filtre Tact éprouvé et le filtre plissé plat PES résistant à l’humidité ne sont que deux éléments qui permettent de satisfaire aux exigences les plus élevées. Un manchon de connexion intégré pour outil électrique avec mise en marche/à l’arrêt automatique facilite le travail. Le nouveau sélecteur rotatif central permet de sélectionner facilement les programmes d’aspiration demandés. La vitesse peut être réglée en continu en actionnant le bouton tournant dédié. Et, enfin, les nombreux nouveaux accessoires sont fournis en standard et peuvent être rangés confortablement grâce aux supports intégrés pour flexible d’aspiration et accessoires.
Fonctionnalités et avantages
Guidon ergonomique réglable
- Grâce à son verrouillage rapide, le guidon réglable s’adapte simplement à la taille de l’opérateur.
- Pour ranger l’appareil sans encombrer, le guidon est simplement rabattu complètement vers le bas.
Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures
- Flexible de vidange intégré, résistant aux hydrocarbures, pour vidanger confortablement les liquides.
Suceur sol large avec inserts vite à changer
- Suceur sol avec brosses et lèvres en caoutchouc. Passage sans effort entre aspiration à sec et aspiration des liquides.
Filtre HEPA
- Technologie de filtration de la classe de poussière H, pour une aspiration sécurisée des poussières nocives.
- Filtre PES nettoyable.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Débit d'air (l/s)
|71
|Dépression (mbar/kPa)
|242 / 24.2
|Volume de la cuve (l)
|50
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|18.3
|Poids emballage inclus (kg)
|25
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Flexible d'évacuation (résistant à l'huile)
- Filtre plissé plat: PES
- Guidon
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Préparation antistatique
- Décolmatage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt