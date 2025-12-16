Poussières fines, saletés grossières, liquides: notre aspirateur eau/poussières NT 50/1 Tact Te n'a peur de rien. Équipé d’une cuve à déchets de 50 l avec pare-chocs, roulettes directionnelles métalliques et flexible de vidange résistant aux hydrocarbures et guidon réglable en hauteur, il est optimal pour le nettoyage des postes de travail et des machines au cours de la production, des garages et des chantiers. Ainsi, il est idéal pour l’industrie et le secteur du bâtiment et qui doivent se fier, tous les jours, à des machines professionnelles tout en assurant un travail sans interruptions ni soulèvement de poussières. Le système de décolmatage du filtre Tact éprouvé et le filtre plissé plat PES résistant à l’humidité ne sont que deux éléments qui permettent de satisfaire aux exigences les plus élevées. Un manchon de connexion intégré pour outil électrique avec mise en marche/à l’arrêt automatique facilite le travail. Le nouveau sélecteur rotatif central permet de sélectionner facilement les programmes d’aspiration demandés. La vitesse peut être réglée en continu en actionnant le bouton tournant dédié. Et, enfin, les nombreux nouveaux accessoires sont fournis en standard et peuvent être rangés confortablement grâce aux supports intégrés pour flexible d’aspiration et accessoires.