Autolaveuse aspirante B 300 R I LPG + SB right
L'autolaveuse autoportée combinée à gaz liquéfié B 300 RI LPG est équipée d'un balai latéral à droite faisant passer sa largeur de travail à environ 1 350 mm.
L'autolaveuse autoportée combinée B 300 RI LPG est équipée d'un balai latéral à droite faisant passer sa largeur de travail à environ 1 350 mm et fonctionne au gaz liquéfié écologique. Elle excelle dans le nettoyage courant et en profondeur de grandes surfaces. Monté élastiquement à droite et protégé contre les collisions, le balai latéral permet de nettoyer également près des murs et dans les coins. Une très grande brosse-rouleau, un réservoir d'eau de 300 litres et un large suceur d'aspiration coudé permettent de balayer, de laver et d'aspirer vite et efficacement en un seul passage pour un rendement surfacique pouvant atteindre 16 550 m²/h. L'utilisateur peut ensuite éliminer très aisément les salissures récupérées grâce au vidage en hauteur. La B 300 RI LPG se prête par ailleurs également aux utilisations plus complexes car elle est dotée d'un châssis massif en acier.
Fonctionnalités et avantages
Lavage-aspiration et balayage en un seul passageProductivité doublée de l'homme et de la machine. Temps de travail réduit de moitié. Prébalayage inutile.
Vidage facile en hauteur du réservoir à déchetsConfortable pour l'utilisateur. Pas de contact direct avec la saleté. Le réservoir à déchets se vide en position assise.
Balais/blocs de lavage latéraux pivotants brossant des deux côtés de la machineAugmentation de la largeur de travail jusqu'à 1 755 mm. Permet un rendement surfacique supérieur à 16 000 m²/h. Protège l'appareil et l'objet à nettoyer.
Position de conduite surélevée
- Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.
- Manipulation aisée.
Châssis massif en acier
- Machine robuste convenant également aux applications plus exigeantes.
Suceur d'aspiration courbe
- Très bonne aspiration, même dans des virages serrés.
Moteur thermique LPG (GPL, gaz de pétrole liquéfié) économique
- Longs cycles de travail sans interruption.
- Également utilisable en intérieur.
- Nettoyage en toute autonomie.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|LPG
|Largeur de travail des brosses (mm/ )
|1045 / 1400
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1755
|Largeur d'aspiration (mm)
|1440
|Réservoir eau propre/sale (l)
|300 / 300
|Cuve à déchets (l)
|180
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|16550
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|12400
|Type de batterie
|Batterie de démarrage.
|Batterie (V/Ah)
|12 / 80
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|460
|Pression de contact des brosses (kg)
|25 - 150
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|87
|Poids sans accessoires (kg)
|1794
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2500 x 1600 x 1850
Scope of supply
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Brosses latérales
Équipement
- Traction puissant
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Fonction de balayage
- Système à deux réservoirs