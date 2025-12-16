L'autolaveuse autoportée combinée B 300 RI LPG est équipée d'un balai latéral à droite faisant passer sa largeur de travail à environ 1 350 mm et fonctionne au gaz liquéfié écologique. Elle excelle dans le nettoyage courant et en profondeur de grandes surfaces. Monté élastiquement à droite et protégé contre les collisions, le balai latéral permet de nettoyer également près des murs et dans les coins. Une très grande brosse-rouleau, un réservoir d'eau de 300 litres et un large suceur d'aspiration coudé permettent de balayer, de laver et d'aspirer vite et efficacement en un seul passage pour un rendement surfacique pouvant atteindre 16 550 m²/h. L'utilisateur peut ensuite éliminer très aisément les salissures récupérées grâce au vidage en hauteur. La B 300 RI LPG se prête par ailleurs également aux utilisations plus complexes car elle est dotée d'un châssis massif en acier.