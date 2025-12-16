Autolaveuse aspirante B 300 R I LPG + SB right

L'autolaveuse autoportée combinée à gaz liquéfié B 300 RI LPG est équipée d'un balai latéral à droite faisant passer sa largeur de travail à environ 1 350 mm.

L'autolaveuse autoportée combinée B 300 RI LPG est équipée d'un balai latéral à droite faisant passer sa largeur de travail à environ 1 350 mm et fonctionne au gaz liquéfié écologique. Elle excelle dans le nettoyage courant et en profondeur de grandes surfaces. Monté élastiquement à droite et protégé contre les collisions, le balai latéral permet de nettoyer également près des murs et dans les coins. Une très grande brosse-rouleau, un réservoir d'eau de 300 litres et un large suceur d'aspiration coudé permettent de balayer, de laver et d'aspirer vite et efficacement en un seul passage pour un rendement surfacique pouvant atteindre 16 550 m²/h. L'utilisateur peut ensuite éliminer très aisément les salissures récupérées grâce au vidage en hauteur. La B 300 RI LPG se prête par ailleurs également aux utilisations plus complexes car elle est dotée d'un châssis massif en acier.

Fonctionnalités et avantages
Lavage-aspiration et balayage en un seul passage
Productivité doublée de l'homme et de la machine. Temps de travail réduit de moitié. Prébalayage inutile.
Vidage facile en hauteur du réservoir à déchets
Confortable pour l'utilisateur. Pas de contact direct avec la saleté. Le réservoir à déchets se vide en position assise.
Balais/blocs de lavage latéraux pivotants brossant des deux côtés de la machine
Augmentation de la largeur de travail jusqu'à 1 755 mm. Permet un rendement surfacique supérieur à 16 000 m²/h. Protège l'appareil et l'objet à nettoyer.
Position de conduite surélevée
  • Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.
  • Manipulation aisée.
Châssis massif en acier
  • Machine robuste convenant également aux applications plus exigeantes.
Suceur d'aspiration courbe
  • Très bonne aspiration, même dans des virages serrés.
Moteur thermique LPG (GPL, gaz de pétrole liquéfié) économique
  • Longs cycles de travail sans interruption.
  • Également utilisable en intérieur.
  • Nettoyage en toute autonomie.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement LPG
Largeur de travail des brosses (mm/ ) 1045 / 1400
Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm) 1755
Largeur d'aspiration (mm) 1440
Réservoir eau propre/sale (l) 300 / 300
Cuve à déchets (l) 180
Rendement surfacique théorique (m²/h) 16550
Rendement surfacique pratique (m²/h) 12400
Type de batterie Batterie de démarrage.
Batterie (V/Ah) 12 / 80
Franchissement de déclivités (%) 12
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 460
Pression de contact des brosses (kg) 25 - 150
Consommation d'eau (l/min) max. 12
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 87
Poids sans accessoires (kg) 1794
Dimensions (L × l × h) (mm) 2500 x 1600 x 1850

Scope of supply

  • Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
  • Suceur d'aspiration, incurvée
  • Brosses latérales

Équipement

  • Traction puissant
  • Frein de stationnement
  • Dispositif de balayage intégré
  • Fonction de balayage
  • Système à deux réservoirs
