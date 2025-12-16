Autolaveuse aspirante B 80 W Bp (with AGM Battery, On-Board Charger, R75 Head)
L’autolaveuse B 80 W version rouleaux permet un nettoyage efficace des grandes surfaces. Dotée du système Kärcher Intelligent Key, cette autolaveuse évite les erreurs d’utilisation.
Avec l’autolaveuse B 80 W, dites oui au changement : En choisissant la tranquillité: Dotée du Kärcher Intelligent Key, il est possible de programmer les réglages dont l'utilisateur a besoin lors du nettoyage et auxquels il aura ensuite accès avec sa propre clé. L’ordinateur de bord intégré informe l’opérateur des contrôles et maintenances à effectuer ainsi que des consommables à renouveler. En privilégiant le confort: Grâce aux nouvelles technologies Kärcher, le remplissage et le rinçage des réservoirs s’exécutent automatiquement. Inventive, l’autolaveuse B 80 W dispose d’un équipement complet pour le nettoyage d’appoint : support de fixation pour balai, dispositif de rangement… En optant pour une économie durable: L’autolaveuse B 80 W est équipée du mode eco!efficiency offrant un faible niveau sonore, une maîtrise parfaite de la consommation d’énergie et de détergent et l’assurance d’une qualité de nettoyage irréprochable. En préférant la simplicité: Très compacte, elle se faufile partout et se manie sans effort. D’une utilisation intuitive, l’autolaveuse B 80 W dispose d’un bouton de commande unique sur lequel sont rassemblées les principales fonctionnalités de la machine.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail des brosses (cm)
|75
|Réservoir eau propre/sale (l)
|40 / 40
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 255
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|120 - 230 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|400 - 1550
|Pression de contact des brosses (kg)
|97
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1550 x 813 x 1143
Équipement
- Traction puissant
