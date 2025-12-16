Autolaveuse aspirante BD 50/55 W Classic Bp
Avec 2 réservoirs de 55 l et 51 cm de largeur de travail, notre autolaveuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie BD 50/55 W Classic Bp fournit un rendement surfacique de 2 000 m² par heure.
Notre autolaveuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie BD 50/55 W Classic Bp s'illustre par des composants robustes et durables tels que la tête de brossage à brosse-disque et le suceur d'aspiration (850 mm) en aluminium haut de gamme. Pas moins de 27 kilogrammes de pression de contact des brosses, des réservoirs de 55 lites et 51 centimètres de largeur de travail garantissent des résultats exceptionnels sur jusqu'à 2 000 m² par heure dans le cadre d'un nettoyage courant, par exemple dans les bâtiments publics, le commerce de détail, le secteur de la santé ou l'industrie. Ce format très compact, le système à quatre roues confortable et l'assistance fournie par la traction intégrée permettent respectivement une excellente vue sur les surfaces à nettoyer, une très bonne manœuvrabilité et des utilisations prolongées sans fatigue. Par conséquent, la BD 50/55 W Classic Bp conviviale et polyvalente est particulièrement appréciée des entreprises de nettoyage de bâtiments pour les nettoyages quotidiens.
Fonctionnalités et avantages
Tête de brossage en aluminium relevablePour d'excellentes puissances de nettoyage. Modèle extrêmement robuste. Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
Système à quatre roues avec deux roues motricesTrès facile à transporter. Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution. Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
Commande intuitiveDémarrage facile. Réduit le besoin de formation et raccourcit les étapes d'apprentissage. Le concept intuitif permet d'éliminer quasiment toutes les erreurs de fonctionnement.
Suceur d'aspiration standard coudé
- Séchage rapide grâce à la réduction de l'eau résiduelle sur les surfaces nettoyées.
- Réduit le risque de glisser sur des surfaces fraîchement nettoyées.
- Augmente la puissance d'aspiration et la sécurité.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Pour opérateurs de différentes tailles corporelles.
- Augmente le confort d'utilisation.
- Veille à une augmentation de la productivité lors des nettoyages.
Châssis standard robuste
- La qualité exceptionnelle empêche les déformations.
- Augmente la fiabilité.
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
Conception unique du système d'aspiration
- Travaux de maintenance faciles à réaliser.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
- Augmente la facilité d'utilisation.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|55 / 55
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2550
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1530
|Batterie (V)
|24
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|27
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1400
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.6
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65.2
|Poids total autorisé (kg)
|240
|Poids sans accessoires (kg)
|103
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
Zones d’application
- Idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments pour une utilisation dans les bâtiments publics ou les bureaux
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles
- Pour le nettoyage dans les secteurs de la santé, des transports et de l'industrie
N° DE COMMANDE
9.513-031.0
DESCRIPTION
BD 50/55 W Bp Classic, 15 gallon walk-behind scrubber with wet Batteries, shelf charger and brushes
N° DE COMMANDE
9.513-030.0
DESCRIPTION
BD 50/55 W Bp Classic, 15 gallon walk-behind scrubber with AGM Batteries, shelf charger and brushes