La Kärcher BD 70/75 W Classic Bp est une autolaveuse autotractée de 28 pouces très économique. Les commandes faciles à utiliser permettent une formation et une utilisation rapides. Les composants exposés à une usure intense sont fabriqués en aluminium durable pour une durée de vie plus longue. La tête de brosse réglable fournit 66-150 livres de pression vers le bas. Disponible dans les options de batterie à acide ou AGM avec chargeur intégré. Les deux modèles conviennent au nettoyage des installations industrielles, des magasins de détail, des bâtiments municipaux et écoles.