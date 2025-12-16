Autolaveuse aspirante BD 70/75 W Bp Classic
L’autolaveuse BD 70/75 W Bp Classic à batterie est notre toute dernière autolaveuse à disque d’une taille idéale de 28 pouces avec réservoir de 20 gallons. Facile à utiliser, elle brillera par sa longévité.
La Kärcher BD 70/75 W Classic Bp est une autolaveuse autotractée de 28 pouces très économique. Les commandes faciles à utiliser permettent une formation et une utilisation rapides. Les composants exposés à une usure intense sont fabriqués en aluminium durable pour une durée de vie plus longue. La tête de brosse réglable fournit 66-150 livres de pression vers le bas. Disponible dans les options de batterie à acide ou AGM avec chargeur intégré. Les deux modèles conviennent au nettoyage des installations industrielles, des magasins de détail, des bâtiments municipaux et écoles.
Fonctionnalités et avantages
Pression de contact réglable
- Pression d’applique des brosses réglable en fonction du besoin.
- Pour une puissance de brossage élevée – même les saletés tenaces sont éliminées.
2 niveaux de réglage pour la pression des brosses
- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Moteur de traction efficace et puissant de 300 W
- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|705
|Largeur d'aspiration (mm)
|1030
|Réservoir eau propre/sale (l)
|75 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3525
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2115
|Batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|20.4 - 34 / 30 - 68
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.75
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1850
|Poids total autorisé (kg)
|325
|Poids sans accessoires (kg)
|100
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Suceur d'aspiration, coudé
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
MODÈLES SUPPLÉMENTAIRES
N° DE COMMANDE
9.512-978.0
DESCRIPTION
BD 70/75 W Bp, 19.8 gallon walk-behind scrubber with disc head, AGM batteries and shelf charger
N° DE COMMANDE
9.512-979.0
DESCRIPTION
BD 70/75 W Bp, 19.8 gallon walk-behind scrubber with disc head, wet batteries and shelf charger
N° DE COMMANDE
9.841-240.0
DESCRIPTION
BD 70/75 W BP Lithium