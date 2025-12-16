Notre autolaveuse à guidage manuel BD 80/100 W Bp Classic s'illustre par une excellente visibilité, de très bons équipements, des matériaux robustes et un nettoyage efficace. Premier appareil autotracté de la gamme Classic à fonctionner sur batterie, elle dispose d'un moteur de traction puissant qui permet de franchir aisément même les terrains en pente. Les composants particulièrement sollicités pendant les tâches quotidiennes exigeantes tels que le suceur d'aspiration et la tête de brosse-disque sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression. Avec une largeur de travail de 80 centimètres, un réservoir de 100 litres et une vitesse de transport et de nettoyage maximale de 5 km/h, réglable en continu, la machine permet d'obtenir jusqu'à 4 800 m² de rendement surfacique. En cas de saletés particulièrement tenaces ou pour le décapage, la pression des brosses peut être augmentée de 40 à 68 kilogrammes à tout moment. Le concept de commande éprouvé et simple avec des éléments de commande dotés d'un code couleurs et l'étrier de ressort situé à l'arrière de la poignée ainsi que l'adaptateur Home Base permettant d'emporter des équipements de nettoyage manuels offrent un niveau élevé de confort à l'utilisateur.