Autolaveuse aspirante BD 80/100 W Classic Bp*
La BD 80/100 W Bp Classic fonctionnant sur batterie est la plus grande autolaveuse de notre gamme Classic. Avec une largeur de travail de 80 cm et un réservoir de 100 litres pour un nettoyage efficace et prolongé.
Notre autolaveuse à guidage manuel BD 80/100 W Bp Classic s'illustre par une excellente visibilité, de très bons équipements, des matériaux robustes et un nettoyage efficace. Premier appareil autotracté de la gamme Classic à fonctionner sur batterie, elle dispose d'un moteur de traction puissant qui permet de franchir aisément même les terrains en pente. Les composants particulièrement sollicités pendant les tâches quotidiennes exigeantes tels que le suceur d'aspiration et la tête de brosse-disque sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression. Avec une largeur de travail de 80 centimètres, un réservoir de 100 litres et une vitesse de transport et de nettoyage maximale de 5 km/h, réglable en continu, la machine permet d'obtenir jusqu'à 4 800 m² de rendement surfacique. En cas de saletés particulièrement tenaces ou pour le décapage, la pression des brosses peut être augmentée de 40 à 68 kilogrammes à tout moment. Le concept de commande éprouvé et simple avec des éléments de commande dotés d'un code couleurs et l'étrier de ressort situé à l'arrière de la poignée ainsi que l'adaptateur Home Base permettant d'emporter des équipements de nettoyage manuels offrent un niveau élevé de confort à l'utilisateur.
Fonctionnalités et avantages
Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d’aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gammeConcept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance. Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
2 niveaux de réglage pour la pression des brossesPossibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin. Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles. Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Moteur de traction efficace et puissant de 300 WAide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur. Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|810
|Largeur d'aspiration (mm)
|1090
|Réservoir eau propre/sale (l)
|100 / 100
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2400
|Batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|28.2 - 47.9 / 53 - 90
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Poids total autorisé (kg)
|435
|Poids sans accessoires (kg)
|110.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Zones d’application
- Idéale pour le nettoyage courant dans les boutiques, les grandes surfaces de bricolage, les centres commerciaux, les entreprises, l'industrie et les aéroports
Order No.
9.512-928.0
Description
BD 80/100 W Bp, 26.4 gallon walk-behind scrubber with disc head, AGM batteries and shelf charger
Order No.
9.512-929.0
Description
BD 80/100 W Bp, 26.4 gallon walk-behind scrubber with disc head, wet batteries and shelf charger
Order No.
9.513-036.0
Description
BD 80/100 W Bp, 26.4 gallon walk-behind scrubber with lithium-ion batteries and shelf charger