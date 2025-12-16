Autolaveuse aspirante BR 85/100 W Classic Bp*

Fonctionnalités et avantages
Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d’aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme
  • Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
  • Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
2 niveaux de réglage pour la pression des brosses
  • Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
  • Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
  • Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Moteur de traction efficace et puissant de 300 W
  • Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
  • Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
  • Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
  • Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
  • Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Largeur de travail des brosses (mm) 850
Largeur d'aspiration (mm) 1090
Réservoir eau propre/sale (l) 100 / 100
Rendement surfacique théorique (m²/h) max. 4250
Rendement surfacique pratique (m²/h) 2550
Batterie (V) 24
Connexion au secteur du chargeur (V) 110
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 1200
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 65 - 65
Puissance absorbée (W) max. 1900
Poids sans accessoires (kg) 110
Dimensions (L × l × h) (mm) 1525 x 910 x 1065

Scope of supply

  • Brosse-disque: 2 Pièce(s)

Équipement

  • Traction puissant
  • Système à deux réservoirs
  • Type de raclettes d'aspiration: Caoutchouc naturel
Zones d’application
  • Idéale pour le nettoyage courant dans les boutiques, les grandes surfaces de bricolage, les centres commerciaux, les entreprises, l'industrie et les aéroports
