Autolaveuse aspirante BR 85/100 W Classic Bp*
Fonctionnalités et avantages
Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d’aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
2 niveaux de réglage pour la pression des brosses
- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Moteur de traction efficace et puissant de 300 W
- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail des brosses (mm)
|850
|Largeur d'aspiration (mm)
|1090
|Réservoir eau propre/sale (l)
|100 / 100
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4250
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2550
|Batterie (V)
|24
|Connexion au secteur du chargeur (V)
|110
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Poids sans accessoires (kg)
|110
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Scope of supply
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
- Type de raclettes d'aspiration: Caoutchouc naturel
Videos
Zones d’application
- Idéale pour le nettoyage courant dans les boutiques, les grandes surfaces de bricolage, les centres commerciaux, les entreprises, l'industrie et les aéroports
Accessoires
Agents nettoyants
Order No.
9.513-066.0
Description
BR 85/100 W Bp, 26.4 gallon walk-behind scrubber with roller brushes, wet batteries and shelf charger
Order No.
9.513-067.0
Description
BR 85/100 W Bp, 26.4 gallon walk-behind scrubber with roller brushes, AGM batteries and shelf charger