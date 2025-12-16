Autolaveuse aspirante BD 30/4 C Bp
Utilisation flexible, forme ultra compacte, un poids de seulement 20 kg : l'autolaveuse à batterie BD 30/4 C Bp Pack pour un nettoyage rapide des superficies jusqu'à 300 m².
Alimentée par batterie et donc libérée de tout câble et des risques de trébuchement qui en découlent, notre autolaveuse extrêmement compacte BD 30/4 C Bp Pack se montre convaincante sur les petites superficies jusqu'à 300 m². Pierres naturelles ou artificielles, résine époxy, linoléum ou PVC : l'appareil offre un nettoyage nettement plus rapide et efficace qu'un nettoyage manuel, peut même aspirer en marche arrière au besoin et garantit aussi un fonctionnement fiable lors de tous les autres manœuvres grâce au suceur d'aspiration circulaire. Le concept d'utilisation élaboré et particulièrement simple avec des éléments de commande à code couleurs se révèle également lors du remplacement simple et rapide de la batterie lithium-ion performante et rapidement rechargeable. Le faible poids de la machine d'une vingtaine de kilogrammes seulement permet d'ailleurs aussi son utilisation à différents étages sans ascenseur.
Fonctionnalités et avantages
Batterie lithium-ion puissante incluseAucun entretien nécessaire pour une durée de vie largement plus élevée que celle des batteries traditionnelles. Un chargement partiel ou intermédiaire est possible sans problèmes.
Dimensions minimalesBesoin de peu de place pour le rangement. La machine peut également être transportée dans une voiture de tourisme.
Suceur d'aspiration oscillant courbeAspiration de l'eau fiable, même dans des courbes étroites. Si besoin, une aspiration en arrière est également possible. Lèvres du suceur d'aspiration souple, résistant aux hydrocarbures inclus.
Chargeur externe de batterie compact, inclus
- Facile à ranger.
- Peut être utilisé à n'importe quelle prise de courant.
- Garantit des durées de chargement réduites.
Pièces détachées et matériaux d'une qualité constamment élevée
- Châssis et système de verrouillage en aluminium de haute qualité.
- Qualité robuste et durable.
Mode eco!efficiency économique
- Economise l'eau et prolonge la durée d'opération de la batterie.
- Frais réduit grâce aux intervalles de nettoyage plus longs et réduit la consommation de détergents.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
Extrêmement compact, agile et maniable
- Nettoyage efficace de petites surfaces encombrantes.
- Le timon pivotable permet de s'éloigner des murs à un angle de 90°.
Poids léger de la machine (20 kg)
- Facilite le transport.
- Pas besoin d'un ascenseur pour utiliser l'appareil à différents étages.
- Peut facilement être rangé dans une voiture par une seule personne.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|280
|Largeur d'aspiration (mm)
|325
|Réservoir eau propre/sale (l)
|4 / 4
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|900
|Batterie (V/Ah)
|36.5 / 5.2
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 1
|Durée de charge de la batterie (min)
|env. 120
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|120 / 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|150
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Puissance absorbée (W)
|max. 240
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|19.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|555 x 375 x 1050
Scope of supply
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues de transport
Équipement
- Système à deux réservoirs