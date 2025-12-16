Alimentée par batterie et donc libérée de tout câble et des risques de trébuchement qui en découlent, notre autolaveuse extrêmement compacte BD 30/4 C Bp Pack se montre convaincante sur les petites superficies jusqu'à 300 m². Pierres naturelles ou artificielles, résine époxy, linoléum ou PVC : l'appareil offre un nettoyage nettement plus rapide et efficace qu'un nettoyage manuel, peut même aspirer en marche arrière au besoin et garantit aussi un fonctionnement fiable lors de tous les autres manœuvres grâce au suceur d'aspiration circulaire. Le concept d'utilisation élaboré et particulièrement simple avec des éléments de commande à code couleurs se révèle également lors du remplacement simple et rapide de la batterie lithium-ion performante et rapidement rechargeable. Le faible poids de la machine d'une vingtaine de kilogrammes seulement permet d'ailleurs aussi son utilisation à différents étages sans ascenseur.