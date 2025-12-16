Notre nouvelle autolaveuse aspirante très compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack est le choix idéal pour un nettoyage hygiénique de tous les types de sols durs, y compris les sols carrelés et les revêtements de sécurité. Grâce à sa technologie à rouleau microfibre, elle assure un résultat de nettoyage jusqu'à 20 % supérieur au nettoyage manuel des sols tout en réduisant le temps de séchage jusqu'à 60 %. Alimentée par une puissante batterie lithium-ion de 18 volts issue du Kärcher Battery Universe, la BR 30/1 C Bp Pack convient notamment au nettoyage courant des surfaces peu étendues dans les bureaux, les commerces, les cabinets médicaux et les cabinets d'avocats, dans l'hôtellerie et la gastronomie ou encore dans les cantines, les écoles et les hôpitaux.