Autolaveuse aspirante BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Idéale pour un nettoyage courant et une désinfection des sols hygiéniques sur les surfaces peu étendues : l'autolaveuse aspirante compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher.
Notre nouvelle autolaveuse aspirante très compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack est le choix idéal pour un nettoyage hygiénique de tous les types de sols durs, y compris les sols carrelés et les revêtements de sécurité. Grâce à sa technologie à rouleau microfibre, elle assure un résultat de nettoyage jusqu'à 20 % supérieur au nettoyage manuel des sols tout en réduisant le temps de séchage jusqu'à 60 %. Alimentée par une puissante batterie lithium-ion de 18 volts issue du Kärcher Battery Universe, la BR 30/1 C Bp Pack convient notamment au nettoyage courant des surfaces peu étendues dans les bureaux, les commerces, les cabinets médicaux et les cabinets d'avocats, dans l'hôtellerie et la gastronomie ou encore dans les cantines, les écoles et les hôpitaux.
Fonctionnalités et avantages
Excellent résultat de nettoyageRésultat supérieur de jusqu'à 20 % à celui d'un nettoyage manuel. Collecte efficace de l'eau sale, du détergent, des gros déchets et des cheveux. Augmente la qualité du nettoyage et le niveau d'hygiène.
Temps de séchage rapideSéchage jusqu'à 60 % plus rapide par rapport à un nettoyage manuel. Les temps de séchage rapides réduisent les risques de dérapage dus aux sols mouillés. Productivité accrue et coûts réduits grâce au temps de nettoyage plus court.
Niveau d'hygiène élevéCollecte efficace de l'eau sale, du détergent, des gros déchets et des cheveux. Un processus de nettoyage hygiénique augmente la sécurité au travail. Moins de risques de contamination croisée et de transmission d'agents pathogènes.
Position de stationnement à crans
- Pas de contact entre le sol et les rouleaux humides en position de stationnement.
- Accélère le séchage des rouleaux.
Batterie lithium-ion interchangeable
- Compatible avec les appareils de la plateforme de batterie 18 V du Kärcher Battery Universe.
- Longue durée de vie et autonomie élevée, temps de charge rapide, charges d'appoint possibles.
- Jusqu'à 25 % de productivité en plus par rapport aux appareils fonctionnant sur secteur.
Fonction de prébalayage intégrée avec peigne
- Réduit voire évite le dépoussiérage ou le passage de l'aspirateur poussières.
- Jusqu'à 50 % de réduction du temps de nettoyage.
- Jusqu'à 50 % de réduction du coût d'utilisation total et des frais de nettoyage.
Format compact et très robuste
- Des composants haut de gamme et durables en métal.
- Pour des performances élevées et de faibles frais de maintenance.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|300
|Réservoir eau propre/sale (l)
|1 / 0.7
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|200
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2.5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 150 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 50
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 70
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|500 - 650
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|40
|Consommation d'eau (ml/min)
|30
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|55
|Puissance absorbée (W)
|70
|Poids total autorisé (kg)
|11
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- Version: Batterie et chargeur compris
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
Zones d’application
- Idéale pour les bureaux, les cabinets médicaux, les cabinets d'avocats, l'hôtellerie et la gastronomie
- Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
- Idéal dans les bureaux, les commerces, les hôtels, les cabinets médicaux et d'avocats, les cantines, les hôpitaux et les écoles