Un nettoyage comme à la main, mais en mieux : grâce à sa forme compacte, son tout petit poids de 14 kg et sa batterie lithium-ion longue durée offrant environ 30 minutes d'autonomie, notre autolaveuse aspirante BR 30/4 C Bp fonctionnant sur batterie est une véritable alternative au nettoyage manuel des surfaces dures jusqu'à 200 m². Sa pression de contact, 10 fois supérieure à celle d'un simple balai pourvu d'une serpillière, et sa vitesse du rouleau d'environ 1500 tours garantissent également de bien meilleurs résultats de nettoyage. L'aspiration peut se faire aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. En cas de salissures particulièrement tenaces, les suceurs d'aspiration peuvent également être relevés afin de prolonger le temps d'action de la flotte de nettoyage. Tout de suite après le nettoyage, les sols restent propres, mais surtout secs et antidérapants. Cet appareil sans fil et très mobile est parfait pour nettoyer les sols des petits magasins, restaurants, stations-service, supermarchés, sanitaires, cuisines ou même en complément des autolaveuses aspirantes plus grandes déjà à disposition.