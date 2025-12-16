Autolaveuse aspirante BR 30/4 C Bp
D’un poids de seulement 14 kg et aux dimensions compactes, notre aspiro-laveuse BR 30/4 C Bp, fonctionnant sur batterie, assure des sols immédiatement secs et antiglissants.
Un nettoyage comme à la main, mais en mieux : grâce à sa forme compacte, son tout petit poids de 14 kg et sa batterie lithium-ion longue durée offrant environ 30 minutes d'autonomie, notre autolaveuse aspirante BR 30/4 C Bp fonctionnant sur batterie est une véritable alternative au nettoyage manuel des surfaces dures jusqu'à 200 m². Sa pression de contact, 10 fois supérieure à celle d'un simple balai pourvu d'une serpillière, et sa vitesse du rouleau d'environ 1500 tours garantissent également de bien meilleurs résultats de nettoyage. L'aspiration peut se faire aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. En cas de salissures particulièrement tenaces, les suceurs d'aspiration peuvent également être relevés afin de prolonger le temps d'action de la flotte de nettoyage. Tout de suite après le nettoyage, les sols restent propres, mais surtout secs et antidérapants. Cet appareil sans fil et très mobile est parfait pour nettoyer les sols des petits magasins, restaurants, stations-service, supermarchés, sanitaires, cuisines ou même en complément des autolaveuses aspirantes plus grandes déjà à disposition.
Fonctionnalités et avantages
Brosse-rouleau à grande vitesse
- 10 fois plus de pression par rapport à un nettoyage manuel.
- Brosse-rouleau pour nettoyer les surfaces structurées et les joints.
- Rotation du rouleau provoque un effet de traction pour faciliter le nettoyage.
Séchage rapide
- Raclette en caoutchouc souple pour éliminer l'humidité - en avant et en arrière
- Pour un nettoyage en profondeur, l'aspiration peut être désactivée par l'intermédiaire d'une pédale.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|300
|Largeur d'aspiration (mm)
|300
|Réservoir eau propre/sale (l)
|4 / 4
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|200
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|150
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1270
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|100
|Consommation d'eau (l/min)
|0.3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|72.4
|Puissance absorbée (W)
|550
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|13
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|365 x 345 x 1162
Scope of supply
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Roues de transport
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
- 2 Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs