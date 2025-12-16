Balayeuse KM 70/20 C 2SB
Résultats de nettoyage parfaits à l'intérieur comme à l'extérieur : la balayeuse mécanique KM 70/20 C 2SB à deux brosses latérales offre un rendement surfacique élevé et un balayage quasiment sans poussières.
La balayeuse mécanique KM 70/20 C 2SB est dotée de deux brosses latérales et d'un rouleau-balai. Avec l'entraînement manuel, le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures est simple et efficace : le rendement surfacique de la KM 70/20 C 2SB est d'ailleurs neuf fois supérieur à celui d'un balai. Le rouleau-balai se règle sur six positions et assure un résultat de nettoyage optimal sur différents sols avec les brosses latérales réglables en continu. Le filtre à poussières permet un balayage quasiment sans poussières. Le travail ergonomique est assuré par le guidon réglable en hauteur et par le kit Home Base permettant le transport sur la machine d'équipements supplémentaires comme un seau et une pince à gros déchets. L'utilisateur peut ainsi également éliminer les déchets en plus de la poussière et de la saleté en une seule étape. Une fois le travail terminé, la KM 70/20 C 2SB se range sans prendre de place en position de stationnement.
Fonctionnalités et avantages
Rouleau-balai et brosse latérale réglables en continuPression de contact réglable pour un résultat de balayage optimal. L'adaptation de la pression de contact réduit l'usure du rouleau-balai. Pour protéger les poils, il est possible de soulager complètement le rouleau-balai et les brosses latérales.
Filtre pour poussièresLe filtre à poussières nettoie efficacement l'air rejeté et empêche la formation de poussières lors du balayage. Le système de filtrage est facilement accessible pour un remplacement rapide et facile
Système Home BaseSupport confortable pour d'autres équipements comme un seau et une pince à gros déchets. Les accessoires sont toujours à portée de main dans un sac sur le guidon.
Grand bac à poussières
- Poignée ergonomique pour faciliter la manipulation et la vidange.
Poignée réglable
- Excellente ergonomie grâce au réglage 3 positions.
- Pliable pour un gain de place.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|manuel
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|3920
|Largeur de travail (mm)
|480
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|700
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|980
|Volume du conteneur brut/net (l)
|45 / 20
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|22
|Poids, en état de marche (kg)
|22
|Poids d'emballage (kg)
|27.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|989 / 800 / 416
Scope of supply
- Filtre à fines particules
Équipement
- Entraînement de balayage manuel
- Balai principal réglable
- Guidon rabattable
- Balayage par poussée
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
Videos
Zones d’application
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
- Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles