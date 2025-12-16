De conception robuste, avec un bâti à double paroi et une brosse latérale désaxée, la balayeuse autotractée à batterie KM 85/50 W Bp sait se montrer convaincante lors des interventions difficiles dans les environnements industriels. La machine fiable et compacte offre une utilisation confortable et intuitive à l'aide d'un guidon, dispose d'un entraînement pour marche avant et arrière et permet de nettoyer jusqu'à 4 725 m²/h en cas d'utilisation de la brosse latérale gauche disponible en option. Le rouleau de balayage à suspension oscillante s'adapte automatiquement au sol, garantissant ainsi d'excellents résultats, même sur les sols irréguliers ou en cas d'importantes quantités de saleté. Un grand filtre plissé plat permet un travail pratiquement sans dégagement de poussière tandis qu'un double racleur assure un décolmatage efficace. Le rouleau de balayage principal et les filtres sont très faciles à changer et ce sans nécessiter d'outils. Cette caractéristique ainsi que d'autres détails utiles comme un frein à disque et le système Kärcher Home Base pour le transport aisé d'accessoires de nettoyage supplémentaires complètent le concept global abouti.