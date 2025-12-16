La polisseuse BDP 51/1500 C de Kärcher offre puissance et polyvalence pour le ponçage et le polissage ou le récurage et le décapage. Cette polisseuse de 1,75 HP à une seule vitesse et 1 500 tours/minute est construite pour résister aux exigences rigoureuses du nettoyage commercial avec des boîtiers robustes en aluminium coulé plutôt que des cadres en poly ou estampés, et des composants durables et éprouvés. Les roues pivotantes de 5 po non marquantes facilitent le transport sur le chantier. Le Kärcher BDP 51/1500 C est doté d’un entraînement par courroie trapézoïdale silencieux, d’un profil bas et d’une poignée réglable.