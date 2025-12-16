Une utilisation spontanée d'appareils de nettoyage cryogénique dans la maintenance des machines ou des véhicules, pour le nettoyage dans les processus de fabrication ou pour le nettoyage de véhicules n'était guère envisageable jusqu'à présent, étant donné que la logistique relative à la neige carbonique nécessaire en coulisse est trop coûteuse pour les utilisations à court terme. Avec l'IB 10/8 L2P, le premier appareil de nettoyage cryogénique au monde à disposer d'une production de neige carbonique intégrée à partir de CO₂ liquide, ce n'est désormais plus un problème. Grâce à un procédé innovant, des pellets de neige carbonique sont produits immédiatement à partir de CO₂ liquide, L2P étant ici l'abréviation de « Liquid to Pellet ». Étant donné que le CO₂ liquide se conserve pratiquement sans limite dans des bouteilles de gaz, la logistique habituelle relative à la neige carbonique est supprimée. De plus, la très faible consommation d'air comprimé de l'appareil réduit également considérablement l'infrastructure nécessaire. Parallèlement, tous les avantages de la technologie cryogénique Kärcher sont conservés. L'IB 10/8 L2P permet un nettoyage particulièrement peu agressif, même en cas de contours complexes tels que les fentes, les logements ou les rainures et en cas de salissures tenaces telles que les dépôts incrustés. Les résidus de produit de sablage sont ainsi efficacement évités.