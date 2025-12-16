Nettoyeur cryogénique IB 10/8 L2P
L'IB 10/8 L2P est le premier appareil de nettoyage cryogénique au monde à disposer d'une production de neige carbonique intégrée à partir de CO₂ liquide. Idéal pour un nettoyage à court terme, sans logistique fastidieuse.
Une utilisation spontanée d'appareils de nettoyage cryogénique dans la maintenance des machines ou des véhicules, pour le nettoyage dans les processus de fabrication ou pour le nettoyage de véhicules n'était guère envisageable jusqu'à présent, étant donné que la logistique relative à la neige carbonique nécessaire en coulisse est trop coûteuse pour les utilisations à court terme. Avec l'IB 10/8 L2P, le premier appareil de nettoyage cryogénique au monde à disposer d'une production de neige carbonique intégrée à partir de CO₂ liquide, ce n'est désormais plus un problème. Grâce à un procédé innovant, des pellets de neige carbonique sont produits immédiatement à partir de CO₂ liquide, L2P étant ici l'abréviation de « Liquid to Pellet ». Étant donné que le CO₂ liquide se conserve pratiquement sans limite dans des bouteilles de gaz, la logistique habituelle relative à la neige carbonique est supprimée. De plus, la très faible consommation d'air comprimé de l'appareil réduit également considérablement l'infrastructure nécessaire. Parallèlement, tous les avantages de la technologie cryogénique Kärcher sont conservés. L'IB 10/8 L2P permet un nettoyage particulièrement peu agressif, même en cas de contours complexes tels que les fentes, les logements ou les rainures et en cas de salissures tenaces telles que les dépôts incrustés. Les résidus de produit de sablage sont ainsi efficacement évités.
Fonctionnalités et avantages
Pistolet de pulvérisation ergonomiqueChangement de buse rapide et facile grâce aux attaches rapides. Avec éclairage intégré. Bouton Marche/Arrêt neige carbonique directement sur la poignée-pistolet.
Pilotage intuitif et simplePression du jet, heures de fonctionnement, utilisation du jet en minutes et échéances d'entretien consultables sur l'afficheur. Quantité de neige carbonique réglable à l'aide d'un bouton. Indicateur d'état et systèmes d'assistance intégrés, par ex. pour la surveillance de la pression.
Décapage cryogénique en toute sécuritéÉvacuation ciblée du CO₂ via le flexible d'échappement. Maniement sûr, aucun contact avec les pellets de neige carbonique. Gâchette à blocage automatique.
Conception compacte et mobile
- Roues et poignées permettant une grande mobilité et un transport sûr.
- Possibilité de rangement séparée pour tous les composants. Système Home Base intégré.
Spécifications
Données techniques
|Puissance de raccordement (kW)
|1
|Raccord d'air comprimé
|1/4" Schnellkupplung
|Boîtier/cadre
|Corps de rotation plastique
|Contrôlé (par) selon
|CE
|Longueur du câble (m)
|5.5
|Pression d'air (bar/MPa)
|0.7 - 10 / 0.07 - 1
|Qualité de l'air
|Sec et exempt d'huile
|Débit d'air (m³/min)
|0.07 - 0.8
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|95
|Pellets de neige carbonique (diamètre) (mm)
|2.5
|Consommation de neige carbonique (kg/h)
|2 - 8
|Consommation de CO₂ liquide (kg/h)
|20 - 60
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Tension (V)
|220 - 230
|Poids sans accessoires (kg)
|92
|Poids (avec accessoire) (kg)
|103.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|870 x 450 x 970
Scope of supply
- Buse à jet plat, courte
- Flexible de pulvérisation, avec câble de commande électrique et raccord rapide
- Pistolet de pulvérisation (ergonomique et sûr)
Équipement
- Interrupteur « uniquement air » ou « glace et air » sur le pistolet
- Commande électronique
Videos
Zones d’application
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
- Pour le nettoyage des armoires de commande, des composants électriques et des éléments de commande
- Pour le nettoyage des tissus d'ameublement et des textiles
- Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses