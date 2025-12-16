Une conception élaborée, de nombreux détails bien pensés, une grande longévité et une performance élevée caractérisent le Ice Blaster IB 7/40 Advanced. Ce nettoyeur cryogénique de dernière génération, prévu pour une utilisation continue exigeante, est parfaitement équipé. Il dispose ainsi en série d'un enrouleur de câble de mise à la terre intégré, d'un système de vidange de la neige carbonique résiduelle évitant le gel de l'appareil après usage, ainsi que d'un séparateur d'huile et d'eau pour un fonctionnement fiable. La circulation de l'air optimisée garantit de très bons résultats même en cas de faibles pression et alimentation d'air (max. 3,5 m³/min) tout en réduisant au minimum le niveau sonore en fonctionnement. Pour assurer un confort d'utilisation élevé, le pistolet de pulvérisation est muni d'une télécommande pour régler les paramètres de travail, des boutons permettent un réglage sans à-coups de la pression de pulvérisation et du débit de neige carbonique (coupure possible au besoin) et un écran lisible affiche tous les paramètres. En outre, des statistiques comme la durée d'utilisation, la consommation de neige carbonique, en moyenne par heure ou totale, sont consultables.