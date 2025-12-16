Nettoyeur-aspirateur par vapeur SGV 8/5 Classic
Le SGV 8/5 Classic* permet le nettoyage à la vapeur et l'aspiration de surfaces humides, et se distingue par un très bon rapport qualité/prix, ainsi que par une puissance de nettoyage, une robustesse et une longévité exceptionnelles.
L'aspirateur vapeur SGV 8/5 Classic, facile à utiliser, offre un excellent rapport qualité/prix et une puissance de nettoyage très élevée. Le nettoyage s'effectue de manière écologique, sans produits chimiques, avec une pression de la vapeur élevée (8 bars), une température de l'eau chaude d'environ 70 °C et un réglage de la quantité de vapeur à 3 niveaux. L'appareil impressionne par son utilisation extrêmement simple et confortable grâce au commutateur rotatif EASY Operation qui permet de commander les 3 modes de fonctionnement vapeur/aspiration. Pendant l'utilisation, le pistolet à vapeur/aspiration ergonomique permet une commande directe, rapide et flexible du débit de vapeur, du mode de rinçage ainsi que de la fonction d'aspiration. L'utilisateur est informé en permanence de l'état de fonctionnement ou d'éventuels dysfonctionnements par un affichage LED en couleur. Pour que les nombreux accessoires soient toujours à portée de main, ils sont rangés directement sur l'appareil, à l'abri de la saleté.
Fonctionnalités et avantages
Performances de nettoyage excellentes et durablesPression de la vapeur particulièrement élevée (8 bars), température de l'eau chaude d'environ 70 °C et puissance d'aspiration exceptionnelle. Élimine les salissures les plus tenaces de manière simple, rapide, efficace, et sans produits chimiques. Appareil durable, robuste et par conséquent très rentable.
Commutateur rotatif EASY Operation avec 3 fonctionsParticulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue. Interrupteur marche/arrêt et nettoyeur vapeur/aspiration de surfaces humides. Rincer à l'eau froide : retirer préalablement les salissures tenaces des surfaces avec de l'eau froide.
Flexible d'aspiration/vapeur avec pistolet à vapeur/aspirationInterrupteur rotatif et à pression particulièrement convivial pour commander différentes fonctions. Réglage de la quantité de vapeur à 3 niveaux, fonctionnement à l'eau froide et à l'eau chaude, et possibilité d'aspiration simultanée. Gain de temps : utilisation en cours de fonctionnement. Le processus de nettoyage ne doit pas être interrompu.
Indication de l'état de fonctionnement via l'affichage LED
- Lampe témoin « prêt à l'emploi » et « chauffage activé » pour la distribution d'eau chaude.
- Lampe témoin « réservoir d'eau propre vide » ou « réservoir à eau sale plein ».
- Lampe témoin « service » ou « panne ».
Réglage de la quantité de vapeur à trois niveaux
- Vapeur légère (niveau I) pour un faible niveau de salissure.
- Vapeur moyenne (niveau II) pour des salissures moyennes.
- Vapeur puissante (niveau III) pour des salissures tenaces.
Rangement des accessoires intégré
- Les accessoires, tels que les buses ou les brosses rondes, sont toujours à portée de main.
- Pendant le transport de l'appareil, tous les accessoires sont rangés proprement et en lieu sûr.
- Le câble d'alimentation est rangé à l'arrière de l'appareil pour le transport.
Vaste éventail d'accessoires inclus
- Suceur pour sol de 300 mm avec bandes de brosses et raclette en caoutchouc.
- Suceur à main de 150 mm avec bandes de brosses et raclette en caoutchouc.
- Suceur pour fentes, buse à jet crayon et 3 différentes brosses rondes.
Transport ergonomique et facile
- Pour le chargement, saisir l'appareil par les poignées intégrées et le guidon.
- Pour le transport sur de longues distances, tirer l'appareil derrière soi par le guidon.
- Les grandes roulettes de transport facilitent le transport, même dans les escaliers.
Spécifications
Données techniques
|Pression de la vapeur (bar)
|max. 8
|Puissance de chauffe (W)
|3000
|Temps de chauffe (min)
|7
|Température du brûleur (°C)
|max. 173
|Température d'eau chaude (°C)
|70 - 173
|Réservoir d'eau propre (l)
|5.6
|Réservoir d'eau sale (l)
|5
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|39
|Poids emballage inclus (kg)
|51.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|640 x 495 x 965
*Interrupteur marche/arrêt, mode eau froide ou aspiration, mode vapeur/eau chaude/eau froide/aspiration.
Scope of supply
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Tuyaux d'aspiration de vapeur: 2 Pièce(s), 505 mm
- Suceur pour sol: 300 mm
- Flexible d'aspiration/vapeur avec pistolet à vapeur/aspiration: 4 m
- Raclette en caoutchouc suceur à main: 150 mm
- Raclette en caoutchouc suceur pour sol: 300 mm
- Suceur à main: 150 mm
- Buse à jet crayon/adaptateur pour suceur pour fentes: 185 mm
- Rallonge pour buse à jet crayon: 140 mm
- Brosse ronde petite, acier inoxydable: 1 Pièce(s)
- Brosse ronde petite, laiton: 1 Pièce(s)
- Brosse ronde petite, Pekalon (noire): 1 Pièce(s)
- Guidon
- Rangement pour accessoires (amovible)
Équipement
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Boîtier: Acier inoxydable
- Support intégré pour le câble électrique
- Afficheur à LED
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (trois niveaux)
- Verrouillage de sécurité sur le pistolet vapeur
Videos
Zones d’application
- Saleté tenace, taches et graisse
- Carreaux muraux, sols en céramique et autres surfaces dures
- Robinetterie, plans de travail et surfaces en acier inoxydable
- Vitres, portes vitrées, surfaces vitrées et miroirs
- Tissus et meubles rembourrés
- Nettoyage intérieur des véhicules