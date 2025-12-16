L'aspirateur vapeur SGV 8/5 Classic, facile à utiliser, offre un excellent rapport qualité/prix et une puissance de nettoyage très élevée. Le nettoyage s'effectue de manière écologique, sans produits chimiques, avec une pression de la vapeur élevée (8 bars), une température de l'eau chaude d'environ 70 °C et un réglage de la quantité de vapeur à 3 niveaux. L'appareil impressionne par son utilisation extrêmement simple et confortable grâce au commutateur rotatif EASY Operation qui permet de commander les 3 modes de fonctionnement vapeur/aspiration. Pendant l'utilisation, le pistolet à vapeur/aspiration ergonomique permet une commande directe, rapide et flexible du débit de vapeur, du mode de rinçage ainsi que de la fonction d'aspiration. L'utilisateur est informé en permanence de l'état de fonctionnement ou d'éventuels dysfonctionnements par un affichage LED en couleur. Pour que les nombreux accessoires soient toujours à portée de main, ils sont rangés directement sur l'appareil, à l'abri de la saleté.