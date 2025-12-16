Le nettoyeur haute pression mural à eau froide Kärcher est conçu avec un châssis en acier durable et un moteur silencieux de 1 725 tr/min, et est la solution parfaite pour une utilisation en atelier. Un interrupteur marche/arrêt à distance avec un cordon électrique de 10 pi permet à la machine d’être montée haut sur un mur à l’écart de la pulvérisation arrière. Ce nettoyeur haute pression à eau froide fonctionne avec de l’eau à une température allant jusqu’à 180 °F. L’appareil est livré avec une pompe de carter triplex Kärcher de 7 ans. Un support mural est également disponible en option. Certifié ETL selon les normes de sécurité UL et CSA.