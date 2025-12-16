Nettoyeurs haute pression HD 2.0/14 Ed +
Parfait pour les applications d’atelier intérieur, ce nettoyeur haute pression mural à eau froide alimenté à l’électricité offre un fonctionnement allant jusqu’à 2,0 gal/min et 1 400 lb/po2.
Le nettoyeur haute pression mural à eau froide Kärcher est conçu avec un châssis en acier durable et un moteur silencieux de 1 725 tr/min, et est la solution parfaite pour une utilisation en atelier. Un interrupteur marche/arrêt à distance avec un cordon électrique de 10 pi permet à la machine d’être montée haut sur un mur à l’écart de la pulvérisation arrière. Ce nettoyeur haute pression à eau froide fonctionne avec de l’eau à une température allant jusqu’à 180 °F. L’appareil est livré avec une pompe de carter triplex Kärcher de 7 ans. Un support mural est également disponible en option. Certifié ETL selon les normes de sécurité UL et CSA.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Couleur
|noir