Ces modèles à entraînement par courroie et à cage de retournement électrique offrent une puissance de nettoyage de 5 000 lb/po2 et sont disponibles en version 230/3 phase ou 460/3 phase. Ces appareils sont des machines spécialisées parfaites pour le nettoyage du fond des bateaux sur le marché maritime ou dans l’industrie du béton pour le nettoyage des camions, des coffrages et des équipements de manutention. Tuyau de 50 pi, manchon et pistolet de qualité professionnelle et raccords haute pression. Certifiés ETL selon les normes de sécurité UL.