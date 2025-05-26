Notre HD 4/11 C Bp Battery est le premier nettoyeur haute pression fonctionnant sur batterie qui soit adapté aux applications professionnelles. Il peut être utilisé à la verticale comme à l'horizontale et s'illustre par une multitude d'équipements haut de gamme comme sa culasse en laiton, la décompression automatique et une solution ingénieuse pour le rangement des accessoires. L'équipement comprend également le pistolet haute pression EASY!Force qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire tandis que les attaches rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords à vis classiques sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. L'appareil est idéal pour les concierges, pour l'aménagement paysager ou encore pour les interventions municipales et fonctionne grâce à 2 puissantes batteries lithium-ion 36 volts non fournies. Les batteries de notre plateforme de batteries 36 volts sont compatibles avec d'autres appareils de la même gamme et garantissent des durées d'utilisation prolongées ainsi que d'excellentes performances de nettoyage. En cas de salissures légères, l'utilisation du mode eco!efficiency peut s'avérer pratique pour prolonger l'autonomie de la batterie jusqu'à trente-quatre minutes.