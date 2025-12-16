Ces nettoyeurs haute pression portatifs à eau chaude au gaz sont construits à l’aide de composants robustes et d’un châssis en acier robuste pour résister aux conditions les plus rigoureuses. Leur cadre compact et leurs roues à chambre à air facilitent les manœuvres sur tous les types de terrain. Chaque unité est certifiée ETL et est livrée avec une bobine chauffante de norme 80 sans fuite recouverte d’une enveloppe standard en acier inoxydable.