Nettoyeurs haute pression HDS 2.8/25 P Cage
Ce nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher Liberty est construit avec une cage en acier avec revêtement en poudre, un moteur à essence, des bobines chauffées au diesel et quatre roues pour une mobilité et une puissance de nettoyage inégalées.
Ces nettoyeurs haute pression portatifs à eau chaude au gaz sont construits à l’aide de composants robustes et d’un châssis en acier robuste pour résister aux conditions les plus rigoureuses. Leur cadre compact et leurs roues à chambre à air facilitent les manœuvres sur tous les types de terrain. Chaque unité est certifiée ETL et est livrée avec une bobine chauffante de norme 80 sans fuite recouverte d’une enveloppe standard en acier inoxydable.
Spécifications
Données techniques
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1