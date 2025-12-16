Sans compromis : pression maximale, débit maximum. Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 3.5/30-4 M Ea avec moteur électrique à 4 pôles, refroidi à l'eau (220 V) est l'appareil le plus puissant de la gamme Medium de Kärcher. Avec son mode eco!efficiency innovant, son dosage précis du détergent et sa technologie de brûleur optimisée, cet appareil est économique et respectueux de l'environnement. La technologie de buses brevetée, les pistons en céramique, le turbocompresseur et le rendement élevé des pompes assurent d'excellents résultats de nettoyage. La facilité d'utilisation de l'appareil est également optimale grâce notamment aux commandes intuitives, aux affichages LED et au concept de mobilité bien pensé qui en facilite considérablement la manipulation et le transport. Les travaux d'entretien et de maintenance sont également simplifiés, tous les composants importants étant faciles d'accès et les données de fonctionnement pouvant être consultées confortablement à tout moment.