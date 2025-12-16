Nettoyeurs haute pression HDS 4.5/22-4 M Ea
Le nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé HDS 4.5/22-4 M avec moteur électrique à 4 pôles, refroidi à l'eau (220 V), 2 réservoirs à détergent et surveillance électronique est le modèle le plus puissant de la gamme Medium.
Sans compromis : pression maximale, débit maximum. Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 4.5/22-4 M avec moteur électrique à 4 pôles, refroidi à l'eau (220 V) est l'appareil le plus puissant de la gamme Medium de Kärcher. Avec son mode eco!efficiency innovant, son dosage précis du détergent et sa technologie de brûleur optimisée, cet appareil est économique et respectueux de l'environnement. La technologie de buses brevetée, les pistons en céramique, le turbocompresseur et le rendement élevé des pompes assurent d'excellents résultats de nettoyage. La facilité d'utilisation de l'appareil est également optimale grâce notamment aux commandes intuitives, aux affichages LED et au concept de mobilité bien pensé qui en facilite considérablement la manipulation et le transport. Les travaux d'entretien et de maintenance sont également simplifiés, tous les composants importants étant faciles d'accès et les données de fonctionnement pouvant être consultées confortablement à tout moment.
Fonctionnalités et avantages
RentabilitéEn mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal. Grâce à un ajustement optimal des cycles du brûleur, la consommation de fioul est réduite de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge.
Efficacité maximaleTechnologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace. Moteur électrique à 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons. Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.
Sécurité de fonctionnementUn grand filtre à eau fin protège la pompe à haute pression contre les impuretés de manière très fiable. Le thermostat de gaz d'échappement intégré coupe le moteur d'entraînement lorsque la température des gaz d'échappement dépasse 300 °C. Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
Rangement
- Rangement spacieux : l’équipement de protection, les accessoires et les détergents sont toujours bien rangés et restent à portée de main.
- Crochet pour le câble d'alimentation et le tuyau HD.
Mobilité
- Principe du jogger avec de grandes roues recouvertes de caoutchouc et des roulettes pivotantes.
- Système de basculement intégré pour un franchissement sans efforts des paliers.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|60
|Débit (l/h)
|540 - 1020
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 152 / 3 - 15.2
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Puissance de raccordement (kW)
|7.1
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|7.5
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Réservoir à carburant (l)
|25
|Poids (avec accessoire) (kg)
|190
|Poids emballage inclus (kg)
|202
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Longlife
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: Cuve de 20 + de 10 l
- ANTI!Twist
- Réservoirs remplissables de l'extérieur pour le détergent, la protection contre l'entartrage et le combustible
- Barre de commande avec témoins lumineux
- Coupure de la pression
- Électronique de service avec affichage LED
- 2 réservoirs à détergent
- Sécurité manque d'eau
Zones d’application
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage d'installations de production
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage de terrains de sport